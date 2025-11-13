  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir BAÇEM’de V. Bitki Doku Kültürü Kursu Tamamlandı

Balıkesir BAÇEM’de V. Bitki Doku Kültürü Kursu Tamamlandı

Balıkesir BAÇEM’de V. Bitki Doku Kültürü Kursu Tamamlandı
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından düzenlenen V. Bitki Doku Kültürü Kursu, 30 kursiyerin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından BAÇEM’de gerçekleştirilen eğitimler 30 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. BAÇEM personeli tarafından yürütülen eğitim süreci 3 gün boyunca devam ederek bitki kültürüyle ilgili bilgiler verildi. Üç gün süren eğitimin sonunda düzenlenen törende, katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

TARIMSAL ÜRETİME KATKI SUNULABİLECEK

Kursun ilk gününde, bitki doku kültürünün temel prensipleri ve laboratuvar uygulamaları üzerine kapsamlı teorik bilgiler verildi. İkinci günde alanında uzman akademisyenler tarafından çevrim içi bağlantı yoluyla kursa katkı sunuldu. Kursun son gününde ise katılımcılar Çanakkale’de bulunan Margeht Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. laboratuvarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen teknik geziyle kursiyerler, eğitim sürecinde edindikleri teorik bilgileri yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, bitki doku kültürü alanında kazandıkları bilgi ve deneyimlerle, gelecekte tarımsal üretim süreçlerine nitelikli katkı sunmaya hazır hale getirildi.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi Bahis soruşturmasında ismi geçen futbolcuların cezaları belli oldu Bahis soruşturmasında ismi geçen futbolcuların cezaları belli oldu İş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheli ''tanıdık'' çıktı! İş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheli ''tanıdık'' çıktı! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! DEM Parti'den bebek katili Öcalan için yeni çağrı: ''İlk toplantıda karar alınmalı'' DEM Parti'den bebek katili Öcalan için yeni çağrı: ''İlk toplantıda karar alınmalı'' İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor İstanbul'da metrobüs güzergahına ''özel gün'' ayarı! İstanbul'da metrobüs güzergahına ''özel gün'' ayarı! 20 şehit verdiğimiz olayın ardından o uçaklar hangara çekildi! 20 şehit verdiğimiz olayın ardından o uçaklar hangara çekildi!
Muazzez Abacı'nın mal varlığı için ''yok artık'' dedirten iddia Muazzez Abacı'nın mal varlığı için ''yok artık'' dedirten iddia Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti! Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti! The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! Altında yeni bir yükseliş trendi başladı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladı Altında yeni bir yükseliş trendi başladı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladı Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Saç ekimi ve diş tedavisi için geldiği İstanbul'dan cenazesi döndü Saç ekimi ve diş tedavisi için geldiği İstanbul'dan cenazesi döndü Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü?