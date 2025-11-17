Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, son noktayı koydu

  1. Anasayfa
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Zağnos Paşa Camii önünde bulunan meydanın ismine “İsmet İnönü Meydanı” verilmesine yönelik tartışmalara son noktayı koydu. Akın’ın girişimleriyle halk arasında Zağnos Paşa Meydanı olarak bilinen meydanın adı resmen Zağnos Paşa Meydanı olarak tescillendi.

Geçtiğimiz hafta Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı oturumunda, Zağnos Paşa Camii önündeki meydana "İsmet İnönü Meydanı" adının verilmesi gündeme geldi. Yıllardır vatandaşların Zağnos Paşa Meydanı olarak bildiği alana İsmet İnönü Meydanı adının verilmesi teklifi eleştirilere neden oldu. Balıkesirliler, meydanın adının Zağnos Paşa Meydanı olarak kalması gerektiğini dile getirdi. İsim tartışmalarının gündeme gelmesiyle eleştiri oklarının en çok yöneltildiği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise kendisinden beklenen bir adım attı. Başkan Akın’ın girişimiyle, yıllarca sadece halk arasında bu isimle anılan meydanın adının resmi olarak da Zağnos Paşa Meydanı olarak kalması kararlaştırıldı. Akın’ın, Balıkesirli hemşehrilerinin hassasiyetine önem vererek alanın adının resmi olarak da halkın istediği şekilde kalması gerektiğini ifade ettiği öğrenilirken, bu girişimi vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Teklif, komisyondan oy birliğiyle geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Kent Estetiği Komisyonu konuyla ilgili 17.11.2025 tarihinde saat 11.00’de toplandı. Toplantıdan Başkan Akın’ın görüşüne destek veren bir karar çıktı. Yıllardır halk arasında “Zağnos Paşa Meydanı” olarak bilinen meydanının adı komisyondan oy birliğiyle geçen karara göre resmen Zağnos Paşa Meydanı oldu. Ahmet Akın’ın girişimleriyle kentin kalbi noktasında olan alanın adı bundan sonra sadece halk arasında değil resmi kaynaklarda da Zağnos Paşa Meydanı olarak geçecek. 

