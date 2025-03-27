Balıkesir'de 20 binden fazla kişi aynı sofrada buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayimilliye’nin başkentine yakışır dev bir iftar organizasyonuyla 20 binden fazla kişiyi Zağnos Paşa Camii Meydanı’ndaki iftar sofrasında buluşturdu. “Bu sofrada hepimize yer var, ayrımız gayrımız yok” diyen Akın, hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit şekilde yaklaştıklarını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda kurduğu iftar çadırlarında binlerce kişinin aynı sofra etrafında buluşmasına vesile olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ‘Ramazan’ı paylaş, kardeşliği çoğalt’ hedefiyle ihtiyaç sahibi vatandaşları da yalnız bırakmadı. Her gün farklı bir ilçede düzenlenen iftar programlarında hemşehrileriyle bir araya gelen Akın, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde de 20 binden fazla kişiyle aynı sofrada buluştu. Birlik ve beraberlik içerisinde Kadir Gecesi’nin manevi huzurunu Zağnos Paşa Meydanında düzenlenen iftar programında Balıkesirli hemşehrileriyle paylaşan Akın, merhametin ve bereketin en yoğun şekilde hissedildiği bu gecede tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Zağnos Paşa Meydanında düzenlenen iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve ticaret odalarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“400 BİN HEMŞEHRİMİZLE BEREKET SOFRALARINDA BULUŞTUK”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20 binden fazla kişinin katıldığı iftarda konuşan Akın, “Kadir Gecesi’nin manevi iklimini, Balıkesir ailemle birlikte yaşamak için buluştuk. 11 ayın sultanı Ramazan’da Kuvayımilliye’nin başkenti Balıkesir’imize yakışan bir dayanışma örneğini hep birlikte sergiledik. Toplamda 400 bin hemşehrimizle bereket sofralarında buluştuk. Bereketi sadece meydanlarda kurduğumuz iftar sofralarında bırakmadık, bereketi aynı zamanda Balıkesir’imizin 20 ilçesinde ve merkezinden en ücra köşesine kadar evlere de götürdük.” dedi.

“BU SOFRADA HEPİMİZE YER VAR”

Balıkesir’de ayrı gayrı olmadan birlik ve beraberliğin hüküm sürdürdüğü bir iklim yaşandığını belirten Başkan Akın, “Bugün, Balıkesir’in en anlamlı günlerinden biri. Çünkü inanın ki bir arada olmaktan, aynı sofraya oturmaktan daha kıymetli bir şey yok. Aynı sofraya oturamayan insanlar, beraber bir gelecek kuramazlar. Bana kalırsa, Balıkesir de büyük bir sofradır. Ayrımız, gayrımız yok, bu sofrada hepimize yer var.” dedi.

“KALP KIRMADIK, KİMSEYİ AYIRMADIK”

Başkan Akın, “Öyle bir gecedeyiz ki sadece geçmişin muhasebesini yapmıyoruz, geleceğe dair umutlarımızı da tazeliyoruz. Ne mutlu ki, birlikte bir yıl geçirdik. Sizlerin takdiri ve Allah’ın izniyle, doğup, büyüdüğüm, taşına toprağına kurban olduğum bu kente hizmet etme onuru yaşıyorum. Kalp kırmadık, kimseyi ayırmadık, adaletten bir an bile sapmadık, durmadan, dinlenmeden, gece gündüz çalıştık, aranızda, yanınızda hep yakınınızda olduk. Çok şey yaptık ama böyle manevi bir gecede uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ne yaptıysak Balıkesir için yaptık." dedi.

“BİRBİRİMİZE YAKIN OLMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEYELİM”

Farklılıkların en büyük zenginlik olduğunu dile getiren Başkan Akın, “Birlikte geçirdiğimiz bu Ramazan ayında birbirimize daha çok selam verdik, sofralarımızı paylaştık, paylaşmanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırladık. Ve şimdi, o güzel sabaha, Ramazan Bayramı sabahına yaklaşırken; kalbimde tek bir dilek var. Birbirimizi anlamaktan, birbirimizin elini tutmaktan, farklılıklarımızda zenginlik bulmaktan, birbirimize yakın olmaktan hiç vazgeçmeyelim. Çünkü bayram, sadece takvimdeki bir gün değil… Bayram; yüreğimizdeki yükleri bırakmak, affetmek, umut etmek ve yeniden başlamak demek.” şeklinde konuştu.

“BU GECE DUALARIMIZ YANIMIZDA OLAMAYAN DOSTLARIMIZ İÇİN”

“Biliyorum; hayatın kolay olmadığı zamanlardan geçiyoruz.” diyen Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ama biz birlikte olduğumuzda, omuz omuza durduğumuzda, karanlık ne kadar derin olursa olsun, ışığı hep birlikte buluruz. Ramazan’ın bize öğrettiği şey tam da bu değil mi zaten? Sabretmek, paylaşmak ve şükretmek. Bu gece dualarımız sadece kendimiz için değil; yanımızda olamayan dostlarımız için, adaletsizliğe uğrayan herkes için, iyiliğe susamış dünya için, Gazze’de bütün dünyanın gözü önünde süren zulmün son bulması için ve en önemlisi; çocuklar için olsun. Onlara daha adil, daha huzurlu, daha umut dolu bir gelecek bırakmak boynumuzun borcudur. İyilikle çoğalalım. Bayramda birbirimize daha sıkı sarılalım. Çünkü inanın; sevgi, iyi niyet ve umut bulaşıcı. Bu güzel duyguların hepimize bulaşması dileğiyle… Unutmayalım ki, Kadir Gecesi’nin bereketi, ancak kalplerimiz birleştiğinde, dualarımız hep birlikte göğe yükseldiğinde gerçek anlamını bulacak. Kalplerimizin arındığı, vicdanlarımızın yumuşadığı, duaların göğe en saf haliyle yükseldiği bu gece; insan olmanın, iyilikle çoğalmanın, hatalarımızı fark edip yeniden doğru yola dönmenin gecesi… Yüce Allah vatanımızı milletimizi korusun. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize rahmetle, minnetle, duayla anıyoruz. Kadir Gecesi’nin nuru üzerimize olsun, Şimdiden Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”