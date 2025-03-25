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Balıkesir'de Kadir Gecesi'ne özel program

Balıkesir'de Kadir Gecesi'ne özel program
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kadir Gecesi’nde hemşehrileriyle iftar sofrasında buluşuyor. Zağnos Paşa Camii Meydanında gerçekleşecek iftarın ardından Yusuf Dede’nin ilahi dinletisiyle Kadir Gecesi’nin manevi huzuru yaşanacak.

Kadir Gecesi’nin manevi huzuru, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle yaşatılacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayı boyunca gerek sosyal destekler gerekse iftar programlarıyla halkın yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kadir Gecesi’nde de vatandaşlarla bir araya gelecek. 26 Mart Çarşamba günü düzenlenecek iftar programının ardından ünlü sanatçı Yusuf Dede’nin ilahi dinletisi gerçekleşecek.

“TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ İFTAR VE İLAHİ PROGRAMIMIZA BEKLİYORUZ”

Tüm Balıkesirlilerin Kadir Gecesi’ni kutlayan Başkan Akın, “Ramazan ayının manevi huzurunu tüm hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Tüm ilçelerimizde her gün farklı bir iftar programımızda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. ‘Balıkesir Benim Ailem’ diyerek çıktığım bu yolda ailenizin hayırlı evladı olmak en büyük isteğimdir. Kul hakkı yemeden, kimseyi ayırmadan Balıkesir’imiz için çalışıyoruz. Sizlerin hayır duasını almak benim için çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde Kadir Gecesi’nin manevi huzurunu paylaşmak için tüm hemşehrilerimizi Zağnos Paşa Meydanında düzenleyeceğimiz iftar ve ilahi programımıza bekliyoruz. Affın, merhametin ve bereketin en yoğun şekilde hissedildiği bu gecede tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kadir Gecesi’nde hemşehrileriyle iftar sofrasında buluşuyor. Zağnos Paşa Camii Meydanında gerçekleşecek iftarın ardından Yusuf Dede’nin ilahi dinletisiyle Kadir Gecesi’nin manevi huzuru yaşanacak.

 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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