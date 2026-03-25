  4. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza: ''Daha güçlü hizmet için sahadayız''

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediyeye ait üretim ve hizmet alanlarında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Kapalı Pazar Yeri’nde bulunan imalathaneyi ziyaret etti. Gerçekleştirilen incelemelerde üretim süreçleri, hijyen koşulları ve hizmet kalitesi ele alındı.

Başkan Mirza, kent lokantaları, kafeler ve restoranlar ile dışarıya yapılan yemek ve tatlı üretimlerinin gerçekleştirildiği alanları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üretimin hijyenik koşullarda sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Mirza, bu alandaki titizliğin sürdürüleceğini ifade etti.

SOĞUK HAVA DEPOLARI DENETLENDİ

Ziyaret kapsamında yeni hayata geçirilen soğuk hava depolarını da inceleyen Mirza, yürütülen süreçleri kontrol ederek çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Depolama koşullarının hizmet kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

SOSYAL MARKET VE DEPOLARDA İNCELEME

Bandırma Belediyesi’nin sosyal destek projelerinden biri olan Sosyal Market’i de ziyaret eden Başkan Mirza, burada yürütülen hizmetleri yerinde gözlemledi. Depolama ve dağıtım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Mirza, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan hizmetlerin önemine değindi.

PERSONELLE İSTİŞARE: “DAHA GÜÇLÜ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Belediye personeliyle de bir araya gelen Başkan Mirza, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hizmet kalitesini artırmaya yönelik istişarelerin önemine vurgu yapan Mirza, “Daha verimli ve daha güçlü bir hizmet anlayışıyla Bandırma’mız için çalışmaya devam ediyoruz” mesajını paylaştı.

 

 

