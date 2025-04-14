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Bandırma, ''Görkemli Hatıralar'' programına ev sahipliği yaptı

Bandırma, ''Görkemli Hatıralar'' programına ev sahipliği yaptı
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Bandırma, önemli bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Halk TV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen ve gazeteci Serhan Asker’in hazırlayıp sunduğu ''Görkemli Hatıralar'' programı, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’ndan canlı olarak yayınlandı. Bandırma Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen bu özel programda, şehrin tarihsel mirası, kültürel zenginliği ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Ahmet Mekin'in konuk olduğu programın öncesi ve sonrasında Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, meydanda halkla bir araya gelerek etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Mirza, "Cumhuriyet değerlerine bağlı, kültürüyle yaşayan bir kent olarak; Bandırma’nın tarihine, hatıralarına ve yarınlarına uzanan anlamlı bir yolculuğa çıktık. Kafkas ezgileriyle sergilenen Çerkes oyunları, emekle kurulan stantlar ve Bandırmalıların yoğun ilgisiyle meydan bambaşka bir atmosfere büründü" sözleriyle duygularını ifade etti.

Özellikle Çerkes halk dansları ve geleneksel ezgiler izleyicilerden büyük alkış aldı. Aynı zamanda el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar, hem yerel ekonomiye destek oldu hem de Bandırma’nın üretken ruhunu yansıttı.

Serhan Asker ve "Görkemli Hatıralar" ekibi, Bandırma’nın geçmişine dair önemli anekdotlar ve anılarla bezeli programlarında, aynı zamanda halkın sesi olmayı da ihmal etmedi. Bandırmalıların yoğun katılımı, etkinliğin coşkusunu katlayarak hem şehirde hem de ekran başındaki izleyicilerde unutulmaz bir iz bıraktı.

Başkan Dursun Mirza, konuşmasının sonunda şu sözlerle programa katkı sunan herkese teşekkür etti:

“Başta Serhan Asker ve değerli çalışma arkadaşları olmak üzere, bu güzel anlara ortak olan, meydanda bizlerle buluşan, ekranları başında bizleri izleyen ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ederim. Bandırma, kültürüyle yaşayan ve yaşatan bir şehir olarak hafızalarda bir kez daha yer etti.”

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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