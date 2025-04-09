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Bandırma'da altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Bandırma'da altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
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Bandırma Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bandırma Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye, İhsaniye Mahallesi Asmalı Sokak, Ömerli Mahallesi 30. Sokak, İDO önü Liman Sahası Sokak ve Sunullah Mahallesi 20001 Sokak’ta başlattığı parke taşı döşeme çalışmalarına odaklanmış durumda. Bu projeyle birlikte Bandırma'nın dört farklı noktasında yaşam kalitesinin artması ve halkın daha konforlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amaçlanıyor.

İHSANİYE MAHALLESİ’NDE YENİ BİR GÖRÜNÜM

İhsaniye Mahallesi’nin Asmalı Sokak’ında parke taşı döşeme çalışmaları, mahalle sakinlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde sürdürülüyor. Sokakta yapılan düzenleme ile hem estetik hem de işlevsel anlamda önemli bir değişim hedefleniyor. Özellikle ulaşımın daha rahat sağlanması ve yaya trafiğinin düzenlenmesi, sokak sakinlerinin yaşam standartlarını iyileştirecek.

ÖMERLİ MAHALLESİ’NDE ALTYAPI GÜÇLENDİRİLİYOR

Bandırma Belediyesi’nin parkeli yol çalışmaları, Ömerli Mahallesi 30. Sokak'ta da devam ediyor. Bu bölgede gerçekleştirilen parke taşı döşeme işlemleri, yolun dayanıklılığını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki çevre düzenlemesinin de iyileştirilmesine katkı sağlayacak.

Bandırma Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İDO ÖNÜ LİMAN SAHASI SOKAK’TAKİ DEĞİŞİM

İDO önü Liman Sahası Sokak, Bandırma'nın en yoğun bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bu alandaki parke taşı döşeme çalışmaları, bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

SUNULLAH MAHALLESİ’NDE PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI

Bandırma Belediyesi, Sunullah Mahallesi 20001 Sokak’ta da parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bu mahalledeki çalışmalar, bölgeye modern bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda vatandaşların günlük yaşamlarında büyük kolaylıklar sağlıyor. Mahalle sakinlerinin beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek adına yapılan bu çalışmalara hızla devam ediliyor.

BELEDİYE ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Bandırma Belediyesi'nin parke taşı döşeme projeleri, sadece estetik amaçlı değil, aynı zamanda ulaşım kolaylığını artırmak ve çevre düzenlemesini sağlamak amacıyla da gerçekleştiriliyor. Belediye yetkilileri, ilçenin dört farklı noktasındaki bu çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Bandırma halkının yaşam kalitesinin her geçen gün iyileştirileceğini belirtiyor.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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