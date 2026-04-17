Bandırma'nın Zübeyde Hanım ve Türkan Saylan Gündüz Bakımevi öğrencileri, sahnede göz doldurdu

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediyeye bağlı Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören miniklerin büyük bir heyecanla hazırladığı English Children's Theatre Show etkinliğine katıldı. Miniklerin sahne performansları, hem ailelerini hem de katılımcıları duygulandırdı.

Başkan Mirza, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların sergiledikleri sahne performanslarına olan hayranlığını dile getirerek, "Sahnedeki özgüvenleri, enerjileri ve gözlerindeki ışıltı bizlere bir kez daha gösterdi ki; doğru imkânlar sunulduğunda çocuklarımız her şeyi başarabilir" dedi.

ÇOCUKLARIN HEYECANI VE MUTLULUĞU: EĞİTİMDE VERİLEN DESTEKLE BÜYÜYEN YETENEKLER

Bandırma Belediyesi, miniklere sunduğu eğitim imkanlarıyla önemli bir rol üstleniyor. Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevleri, çocukların hem sosyal hem de akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sürekli yenilikçi projelerle dikkat çekiyor. Bu projelerden biri olan English Children's Theatre Show, miniklerin İngilizce becerilerini geliştirmelerine katkı sağlarken, aynı zamanda sahne sanatlarına olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Başkan Mirza, etkinlikte bulunarak miniklerle birlikte bu heyecana ortak oldu. Mirza, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuz. Onların başarıları, bize geleceğe dair umut veriyor. Her zaman yanlarındayız" diyerek, miniklere verdiği desteği bir kez daha vurguladı.

GELECEĞE IŞIK TUTAN BİR PROJE: ÖĞRETMENLER VE AİLELERİN KATKISI

Bu anlamlı etkinlik, sadece çocukların emeğiyle değil, aynı zamanda onların öğretmenleri ve ailelerinin desteğiyle mümkün oldu. Eğitim sürecinde miniklere rehberlik eden öğretmenler, onların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine büyük katkılar sundu. Etkinlik öncesi yapılan hazırlıkların ardından, çocuklar, büyük bir coşkuyla sahneye çıkarak izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.