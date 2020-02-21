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  4. 21 Şubat 2020 09:59

Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da anılacak

Kartal Belediyesi; Türk Rock Müziği’nin öncülerinden ve Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılan iki değerli sanatçıyı; Barış Manço ve Cem Karaca’yı Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği “Müziğin En Güzel Yolcuları” adlı etkinlikle anacak.

Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da anılacak
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1970’li yıllarda yazıp besteledikleri şarkılara Anadolu Halk Müziği'nin enstrümanları ile ortaya çıkardıkları  soundla  Anadolu Rock’ını, müzik dünyası ile tanıştıran Barış Manço ve Cem Karaca; yine Türk Rock Müziği’nin  ilk gruplarından Kurtalan Ekspres, sinema ve tiyatro sanatçısı Altan Erkekli ve Cihan Yıldız’ın aynı sahneyi paylaşacağı etkinlikle anılacak.

26 Şubat Çarşamba  günü saat 19.30’da düzenlenecek anma etkinliği, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Kartallılarla buluşacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 7’den 70’e herkesin abisi Barış Manço ile tarzı ve tavrıyla gönüllere taht kuran Cem Karaca’yı anma etkinliğine, tüm Kartallı komşuları davet etti.

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