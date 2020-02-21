Barış Manço ve Cem Karaca Kartal’da anılacak

1970’li yıllarda yazıp besteledikleri şarkılara Anadolu Halk Müziği'nin enstrümanları ile ortaya çıkardıkları soundla Anadolu Rock’ını, müzik dünyası ile tanıştıran Barış Manço ve Cem Karaca; yine Türk Rock Müziği’nin ilk gruplarından Kurtalan Ekspres, sinema ve tiyatro sanatçısı Altan Erkekli ve Cihan Yıldız’ın aynı sahneyi paylaşacağı etkinlikle anılacak.

26 Şubat Çarşamba günü saat 19.30’da düzenlenecek anma etkinliği, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Kartallılarla buluşacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 7’den 70’e herkesin abisi Barış Manço ile tarzı ve tavrıyla gönüllere taht kuran Cem Karaca’yı anma etkinliğine, tüm Kartallı komşuları davet etti.