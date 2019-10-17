Başkan Gökhan Yüksel eski bakanların cenaze törenine katıldı

Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"Tek Amaçları Memleketin Halini Düzeltmekti"

Eski Bakanlar Ali Topuz ve Orhan Birgit’in Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının öncesinde Kadıköy Süreyya Operası'nda düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orhan Birgit hukukçu bir gazeteci, Ali Topuz ise bir mimar olarak mesleklerinin seçkin birer üyesiyken, Türkiye'ye hizmetin yolu olarak siyasete atılmayı seçtiler. Tek bir amaçları vardı; ‘memleketin halini düzeltmek’. Onlar tepeden inme birer siyasetçi olmadılar. Siyasi yolculukları, ilçe örgütü üyeliğinden başlayıp il yöneticiliğine kadar uzanan zorlu bir yolculuktu.” dedi.

Başkan Gökhan Yüksel'den Baş Sağlığı Dileği

Cenaze töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İki değerli büyüğümüz, eski bakanlarımız Ali Topuz ve Orhan Birgit’in cenazesine katılarak son yolculuklarına uğurladık. Kendilerine tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum." dedi.