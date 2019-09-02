Başkan Kılıç’tan Muharrem ayı mesajı

Maltepe Belediye Meclisi’nin yeni çalışma dönemi, eylül ayı olağan toplantılarıyla başladı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni çalışma döneminin Maltepe’ye ve Türkiye’ye hayırlara vesile getirmesini diledi. Çalışma döneminin tarihte kara leke olarak duran, Muharrem ayına denk geldiğini anımsatan Kılıç, “Yas-ı matemin bize bıraktığı acıların tüm insanlığa barışı, sevgiyi, dostluğu getirmesini temenni ediyorum. Bir daha bu acıların yaşanmamasını temenni ederim” diye konuştu.

ŞİİR OKUDU

Başkan Kılıç, 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in, “Bu Memleket Bizim” şiirini okudu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'den, “ya istiklal, ya ölüm” şiarıyla, emperyalistleri kovmak için başlattıkları destanın yıldönümünü Maltepe'de kutladıklarını ifade eden Kılıç, “Zafer, Türkiye'de de coşkuyla kutlandı. Şehitlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Gazileri şükranla anıyorum” dedi.

GÖREVDEN ALMALARA TEPKİ

1820'den günümüze geçen üç yüz yıllık süreçte Türkiye'nin karşı karşıya olduğu senaryoları gördüklerini ifade eden Kılıç, “1820'de hasta adam dedikleri Osmanlı'yı dizayn ettiler. Amaçları bu çöküşü hızlandırmaktı. 1920'lerde Mustafa Kemal'in öncülüğünde başlatılan bu zaferin, taarruzun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünde ülkemizi içeride ve dışarıda kuşatan güçler askeri manevralarla, ekonomik durumlarla ülkemizi parçalamaya çalışıyor. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, vatandaşların oylarıyla seçilen çalışma arkadaşlarımızın soruşturmaları bitmeden görevden alınmalarını anlamak mümkün değil” diye konuştu.

Başkan Kılıç’ın konuşmasının ardından, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. İstifa nedeniyle boşalan Meclis Başkanlık divanına yedek katip üye seçimi yapıldı. Oylamada yedek katip üyeliğine Erkan Dinçel, Ulaşım Koordinasyon Komisyonu'na da Özgür Aksoy seçildi.