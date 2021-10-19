Başkan Seçer, Muhtarlar Günü'nde Gülnar’da muhtarlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Gülnar’da muhtarlarla bir araya geldi. Birçok ilçenin mahalle muhtarlarının katıldığı buluşmada Başkan Seçer, ''Ben sizlerle iletişim kurarken siyasi partinizi bilmem, görmem. Sizi bir muhtar olarak görürüm'' dedi.

Başkan Seçer, yerel yönetimlerin orta ve uzun vadede daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ben isterim ki yerel yönetimler çok daha fazla güçlendirilsin. Birçok konu Ankara’dan alınsın, Büyükşehir’in uhdesine, yetkisine verilsin ki bu iş ve işlemler, bu hizmetler çok daha efektif, etkin ve çabuk şehir halkına ulaşabilsin” dedi. Altyapıdan sosyal hizmetlere, eğitimden tarıma kadar birçok alanda hayata geçirdikleri hizmetleri tek tek anlatan Başkan Seçer, “Halkımızın emrindeyiz, halkımızın hizmetkarıyız. Biz Mersin kalkındıkça, mutlu oldukça, zenginleştikçe; herkesin yüzü güldükçe mutlu olacak insanlarız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ikinci bölgede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Birçok ilçeden mahalle muhtarının katıldığı etkinlikte muhtarlara seslenen Başkan Seçer, “Ben sizlerle iletişim kurarken siyasi partinizi bilmem. Siyasi partinizi görmem. Sizi bir muhtar olarak görürüm” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçede hayata geçirdikleri hizmetleri tek tek anlatan Başkan Seçer, “Halkımızın emrindeyiz, halkımızın hizmetkarıyız. Biz Mersin kalkındıkça, mutlu oldukça, zenginleştikçe; herkesin yüzü güldükçe mutlu olacak insanlarız” diye konuştu.

Anamur, Bozyazı, Gülnar, Mut, Aydıncık, Erdemli ve Silifke muhtarlarının katılımı ile Ulu Resort Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe; Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar, Gülnar Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Çalık, Silifke Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Temur, Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları katıldı. Başkan Seçer, ‘Muhtarlar Günü’nün uzun yıllardır dile getirilen ancak çözülemeyen sorunların konuşulduğu bir gün olduğunu vurgulayarak, muhtarların haklı taleplerinin bir yasa kapsamında çözülmesinin önemine dikkat çekti.

“Birbirimizin derdini, tasasını, çilesini görmek zorundayız”

Bir belediye başkanı ile muhtarın iş birliği yapma zorunluluğu olduğunu ve Mersin’de de muhtarlarla iyi diyalog kurmayı önemsediklerini vurgulayan Başkan Seçer, “Bizim birbirimizi sevme, sayma zorunluluğumuz var. Birbirimizi anlayacağız. Birbirimizin derdini, tasasını, çilesini görmek zorundayız. Yoksa ben belediye başkanı olarak, sizler muhtar olarak belde halkına, bizlere destek olup bizlerden hizmet etmek isteyenlere katkı sunmamız mümkün olmaz” ifadelerine yer verdi.

“Ben isterim ki yerel yönetimler çok daha fazla güçlendirilsin”

2014 yılında yapılan yasa değişikliği sonucu idari sınırların belediye hizmet sınırlarına dönüşmesiyle birlikte birçok hizmetin de belediye eliyle alınmaya başlandığını sözlerine ekleyen Seçer, bu değişikliğin çelişkilerle ve açmazlarla dolu hükümler de içerdiğini söyledi. Başkan Seçer, “Ben isterim ki yerel yönetimler çok daha fazla güçlendirilsin. Birçok konu Ankara’dan alınsın, Büyükşehir’in uhdesine, yetkisine verilsin ki bu iş ve işlemler, bu hizmetler çok daha efektif, etkin ve çabuk şehir halkına ulaşabilsin” diye konuştu.

“Bana aktarılan sorunların yüzde 80’i Büyükşehir’in görev alanına girmiyor”

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında hizmet konusunda sürekli bir tartışmanın olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, “Bu bizi yoruyor. Bu ilçe belediye başkanını da yoruyor. Bu muhtarı da yoruyor ama en fazla kimi yoruyor? Halkı yoruyor. Bu yol ilçe belediyesinin mi, Büyükşehir’in mi, Orman’ın mı, Karayolları’nın mı ya da başka bir kurumun mu? Bu çatışma hepimizi ziyadesiyle yoruyor” dedi. Büyükşehir’in görev alanında olmayan noktalara da hizmet götürdüklerini sözlerine ekleyen Seçer, “Herkesin aklına en küçük bir soruda, bir sorunda Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor” diye konuştu. Mahalle ziyaretlerinde muhtarların dertlerini dinlediklerini belirten Seçer, “Bana aktarılan sorunların, taleplerin emin olun yüzde 80’i Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev alanına girmiyor. Ama bütün muhtarlarımızın aklına Mersin Büyükşehir Belediyesi ya da Belediye Başkanı geliyor. Bundan gocunmuyoruz, sıkılmıyoruz, şikayet etmiyoruz. Ama bu gerçekler altında görev yaptığımızı da değerli muhtarlarımızın bilmesini istedim” ifadelerine yer verdi.

“Sizlerle iletişim kurarken siyasi partinizi bilmem, görmem”

Tüm muhtarların kendisine rahatlıkla ulaşabildiğini ifade eden Başkan Seçer, “Ben sizlerle ilişki kurarken, iletişim kurarken siyasi partinizi bilmem, görmem. Sizi bir muhtar olarak görürüm. Eğer siz beni bir partinin belediye başkanı olarak görüp ona göre davranıyorsanız muhtarlık görevinde en büyük hatayı yapıyorsunuz. Siz o mahalle halkına en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Bir belediye başkanını, siyasi parti mensubu bir siyasi figürden öte o kentin tüm halkını, tüm hemşehrilerinin belediye başkanı olduğu hüviyetiyle değerlendirirseniz mahalle halkına çok daha hayırlı hizmetler yapabileceğinizi düşünüyorum” dedi.

“Ortak paydamız, ortak kaygımız ülkemizin geleceği”

Türkiye’nin siyasi gerginlikler nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Başkan Seçer, yapılan toplantıda sadece CHP’den değil; AK Parti, MHP ve İYİ Parti gibi farklı siyasi partileri temsil eden isimlerin de yer aldığına dikkat çekti. Bu tablonun Türkiye’yi yansıttığını belirten Seçer, “Her birimiz bir farklı kurum çatısı altında siyaset yapıyor olabiliriz ama bizim ortak düşüncemiz, paydamız, kaygımız ülkemiz. Ülkemizin geleceği. Ülkemizin selameti. Mersinimizin geleceği, Mersinimizin kalkınması, hizmet görmesi. Bu anlayış içerisinde çalışıyoruz. Muhtarlarımız da inanıyorum aynı anlayış içerisindedir” dedi.

Başkan Seçer, Muhtarlara Teksin uygulamasını telefonlarına indirmeleri konusunda çağrıda bulunarak, Teksin’de yer alan E-Muhtarım bölümünü anlattı. Seçer, “Artık size özel bir uygulama var, Teksin bağlantılı olmak üzere. Oradan belediyemize yaptığınız taleplerin sonuçlarına, tarım takvimine, haberlere, nöbetçi eczanelere ulaşabilirsiniz. Hava durumu gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz” dedi.

“Yıl sonunda göreve geldiğimizden beri 880 bin ton sıcak asfalt kullanmış olacağız”

Mersin’in özellikle batı bölgelerindeki ilçelerde muhtarlarla yaptıkları değerlendirmelerde öne çıkan konunun yol sorunu olduğunu ifade eden Seçer, özellikle tarımsal üretimin olduğu bölgelerde grup yolları başta olmak üzere birçok bölgede yol çalışması yaptıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin alet ekipmandan araç gerece, kadrolarına kadar önemli değişikliğe uğradığını vurgulayan Seçer, “2019 yılında, bizim göreve geldiğimiz ilk yılda sıcak asfalt kullanım miktarımız 139 bin tondu. Bu ikinci yılda 216 bin tona çıktı. Şu anda 2021’in ilk 9 ayında 430 bin ton sıcak asfalt kullandık. Toplamda da Eylül sonuna kadar göreve geldiğimiz günden bu yana 786 bin ton sıcak asfalt kullanmışız, bakın her yıl artıyor. İlk 9 ay 430 bin ton yıl sonuna kadar 525 bin tona tamamlanacak ve yıl sonunda göreve geldiğimiz günden bu yana 880 bin ton sıcak asfalt kullanmış olacağız. Çalışmaları bir program dahilinde yapıyoruz ve yapmak zorundayız” dedi.

Yıl sonuna kadar toplam 1135 kilometre sathi kaplama tamamlanmış olacak

Seçer, yatırım programına alınan her işin mutlaka bitirildiğini, hatırlı telefonlar ile ekiplerin yönlendirilmediğini belirterek, “Bizim ilk geldiğimiz yıl yaptığımız sathi asfalt kaplama miktarı 128 kilometreydi. 2020 yılında bu rakam 365 kilometreye çıktı. İlk 9 ayda bu yıl 279 kilometredeyiz, yıl sonuna kadar 320 kilometre daha yapılacak, çok süratle devam ediyoruz. Bu yıl sonunda 652 kilometreye çıkacak ve göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 1135 kilometre sathi kaplama çalışmamızı tamamlamış olacağız. Bu arada tabii ki bu çalışmalar bizim bütçemizin en yoğun harcama yapılan kısımları” diye konuştu.

“Bir taraftan sorun oluşacak, bir taraftan Büyükşehir bu sorunların üstesinden gelecek”

Sanat yapılarında da önemli çalışmaları başlattıklarını ifade eden Seçer, son olarak önemli bir üretim bölgesi olan Erdemli’deki Lamos Köprüsü ile Mergin Köprüsü’nü bitirdiklerini hatırlattı. Seçer, yaklaşık 10 bin kilometrelik yol ağı olan Mersin’de hizmet verdiklerini söyleyerek, “Yollar gitmekle tükenmez. Bizlerin de yapmasıyla sorunlar bitmez. Bir taraftan sorun oluşacak, bir taraftan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi gece gündüz çalışacak, bu sorunların üstesinden gelecek. Yeter ki herkes işini hakkıyla yapsın” ifadelerine yer verdi.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçede altyapıdan sosyal hizmetlere, eğitimden sağlığa, tarımdan kadınların desteklenmesine kadar birçok alanda hayata geçirdikleri çalışmaları tek tek anlattı.

“Ormanlarımız çöp yuvası olmaktan kurtulmuş oldu”

Başkan Seçer; Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinin evsel atıklarını bertaraf edecek tesis için gerekli kredi konusunda İller Bankası ile görüşmelerin tamamlandığını söyleyerek, “Şu anda kredi sözleşmesi aşamasındayız” diye konuştu. Vahşi depolamaya son vermek adına maliyetini karşılayarak, bölgenin evsel atıklarını Silifke’de bulunan düzenli depolama tesisine transfer ettiklerini hatırlatan Başkan Seçer, “Bu çevre hassasiyeti açısından önemlidir. Ormanlarımız çöplüğe dönüyordu ama son 2 yıldır çok şükür ki ormanlarımız çöp yuvası olmaktan kurtulmuş oldu. Bu tesisimizi yaptığımız zaman da Silifke’ye taşıma masrafını ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Kasım ayında MESKİ’nin bütçesi Meclis’e gelecek

MESKİ’nin çalışan kadrosuyla, bütçesi ve hitap ettiği alanla önemli bir kurum olduğuna değinen Başkan Seçer, MESKİ’nin projelerinin çok fazla olduğunu ancak aynı oranda gelire sahip olmadığını ifade etti. Seçer, şunları söyledi:

“Zaman zaman şu şikâyet gelir; faturalar kabarık. Saygıyla karşılıyoruz. Bütün Meclis üyelerimiz de burada zaten. Su fiyatlarının kararı Meclis’ten çıkıyor. Kasım’da MESKİ’nin genel kurulunda gelecek yılın bütçesini getireceğiz. Yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 1.5 milyar liraya yakın bir bütçe ile Meclis üyelerinin huzuruna geleceğiz. MESKİ’nin tek geliri su faturalarından elde ettiğimiz gelirler ve az bir miktarda da İller Bankası’ndan bir pay geliyor bize. Başka bir gelir yoktur. Yaptığımız yatırımları; bulabiliyorsak hibe, kredi ya da öz kaynaklarla yaparız. Bunlar yeraltına gömüldüğü için çok da görülmez. Ama 1.5 milyarlık bir bütçeden bahsediyorum. MESKİ önemli ve değerli bir kurum. Değerli çalışmalar yapıyoruz ancak Teksin Alo 185 Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıların; şikayettir, taleptir, dilektir, istektir; % 70’i MESKİ ile ilgili. Yani biz en çok parayı bu alana harcıyoruz ama en çok şikayeti de bu alandan alıyoruz. Neden? Su dediğiniz zaman hayatın ta kendisi, her an suya ihtiyaç var.”

Başkan Seçer, 2. bölgede devam eden ve tamamlanan MESKİ çalışmalarından bahsetti

MESKİ’nin çok önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Başkan Seçer; Erdemli, Elvanlı, Kumkuyu, Alata, Kargıcak, Tömük ve Kargıpınarı’nda devam eden ve tamamlanan MESKİ çalışmalarını detaylı bir şekilde muhtarlarla paylaştı. Silifke’de yeni atıksu arıtma tesisini hayata geçireceklerini, 25 Kasım’da ise ihalesini yapacaklarını ifade eden Seçer, “İhalenin miktarı da 25 milyon lira. Burası önemli bir bölgeydi. İnşallah kısa bir sürede bu yatırımı bitireceğiz ve o bölge bu sorundan kurtulacak” dedi. MESKİ’nin Gülnar’da İller Bankası’yla birlikte yürüttüğü Ilısu projesinin devam ettiğini, 2022 yılında hayata geçirilmesinin planlandığını anlatan Seçer, Aydıncık ve Bozyazı’da çeşitli bölgelerde yağmur suyu hattından içme suyu şebekelerine kadar birçok çalışmanın devam ettiğini aktardı. Başkan Seçer, “Zaman zaman denizlerden koku şikayeti geliyor. Bunlar sanki arıtmadan, MESKİ arıtmaya tabi tutmadan derin deşarjla bu atıkları denize pompalıyormuş gibi bir yanlış bilgi kamuoyunda dolaşıyor. Burada çok sayıda yazlıkçı siteler var ve onların da paket arıtmaları var. Bunları denetleme görevi Çevre Bakanlığı’na ait. Çevre Bakanlığı bu konuda denetimlerini daha fazla sıklaştırmalı. Bizim yaptığımız tespitlerde zaman zaman denizden gelen kötü kokunun nedeninin sitelerden mevzuata uygun olmayan bir şekilde aktarılan, bu arıtmalarda arıtılmadan aktarılan sulardan ya da atıksulardan kaynaklı olduğunu da tespit etmiş durumdayız. Buradan da ilgililere bu uyarımı yapmak istedim” dedi.

“Mersin mutlu oldukça, zenginleştikçe; herkesin yüzü güldükçe mutlu olacak insanlarız”

Muhtarlara teşekkürlerini ileten Başkan Seçer, 31 Mart seçimlerinde seçilen ancak daha sonrasında hayatını kaybeden muhtarları andı. Seçer; “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilişkilerimizin aynı muhabbetle, samimiyetle, istekle ve şevkle devam etmesini diliyorum. Seçim sandığına gidene kadar vatandaşlarımızın hizmeti bizden sorulur. Halkımızın emrindeyiz, halkımızın hizmetkarıyız. Biz Mersin kalkındıkça, mutlu oldukça, zenginleştikçe; herkesin yüzü güldükçe mutlu olacak insanlarız. Kafamızın arkasında başka bir düşünce yok. Bir bayrak altında bu vatanda hep beraber yaşıyoruz 82 milyon. Kimliğimizi çıkardığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti yazıyorsa, benim için gerisi teferruattır. Bir siyasi parti çatısı altında siyaset yapabiliriz ama herkes bizim değerimiz, hepimiz Türkiye’yiz” diye konuştu.

Gökçel: “Birlik, beraberlik adına muhtarlarımız bir çimento görevi görüyor”

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, muhtarların binbir emek ve çaba ile mahallesi için elinden geleni yaptığını belirterek, “Özellikle özlemini duyduğumuz birlik, beraberlik adına muhtarlarımız bir çimento görevi görüyor. Bir köy çocuğu olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in köylerimize, köylülerimize hizmet anlamında verdiği önem, çaba, destek için huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Aktan: “Muhtarlarımız demokrasinin temel taşları”

Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, “Muhtarlarımız gerçekten demokrasinin temel taşları. Mahalle sakinleriyle devlet arasında ilişkiyi sürdüren, vatandaşlarımızın ilk gittiği kişiler olarak bir köprü görevi görüyorlar” diye konuştu. Etkinlikte, Gülnar Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Çalık ve Silifke Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Temur da birer konuşma yaparak, tüm çalışma arkadaşlarının 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Konuşmaların ardından yemeğe geçildi ve Mersin Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Müziği Topluluğu tarafından da birbirinden güzel türküler seslendirildi. Etkinlik günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.