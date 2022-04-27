Başkan Seçer: ''Müzik Mersin'e yakışıyor; Mersin bir renk cümbüşü''

Başkan Seçer ve Meral Seçer, ‘Kanun Namına Ahmet Baran Konseri’ni dinledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından halka açık gerçekleştirilen konserde Mersinli sanatseverler sanat dolu bir gece geçirdi. Çok keyifli bir akşam yaşadıklarını ifade eden Başkan Seçer, “Müzik Mersin’e yakışıyor. Mersin’e güzel olan her şey yakışıyor” dedi. Dinleyicilerin oluşturduğu koroya da değinen Seçer, “Burada bir kültürler korosu oluştu. Mersin çünkü Türkiye’nin özeti. Her rengi var burada. Mersin bir renk cümbüşü” di

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, ‘Kanun Namına Ahmet Baran Konseri’ni dinledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından halka açık gerçekleştirilen konserde Mersinli sanatseverler sanat dolu bir gece geçirdi. Başkan Seçer, “Müzik Mersin’e yakışıyor. Mersin’e güzel olan her şey yakışıyor” dedi.

Konser Mersinlilerden tam not aldı

Atatürk Parkı içerisindeki Amfi Tiyatro’da kanun ezgilerinin yükseldiği konseri, Başkan Seçer ve Meral Seçer, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Mehmet Dutar, Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları ile çok sayıda Mersinli dinledi. 7 yaşından beri müziğin içinde olan ve 18 yaşında Senfoni Orkestralarının En Genç Solist Kanunisi unvanı alan dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran, ‘Kanun Namına’ albümünde yer alan eserleri ve birbirinden güzel daha birçok eseri Mersinli sanatseverlerle buluşturdu. Mersinli dinleyiciler de şarkılara eşlik ederek adeta büyük bir koro oluşturdu. Başkan Seçer ve Meral Seçer de tüm şarkılara eşlik ederken, sahnede Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları yer aldı. Ahmet Baran’ın sahne performansı konser sonunda Mersinliler tarafından ayakta alkışlandı.

‘Ay Gız’ parçasını Özdülger seslendirdi

Ahmet Baran’ın sahne performansı dinleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkarırken, tüm parçalar büyük alkış topladı. ‘Ay Gız’ parçasını da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger seslendirdi.

‘Yiğidim Aslanım’ Atatürk’ün aziz hatırası için söylendi

‘Yiğidim Aslanım’ parçasında da sahneye yansıtılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görselini gören Mersinliler bu tabloyu ayakta alkışladı. Ahmet Baran, şarkıyı Atatürk’ün aziz hatırası için Mersinlilerle hep bir ağızdan söyledi. Konserde ışıklar kapatıldı ve telefonların ışıklarının açılması ile muazzam bir görüntü ortaya çıktı.

Baran: “Evimin sıcaklığında konser yapıyor gibiyim”

Ahmet Baran, “Evimin sıcaklığında konser yapıyor gibiyim” dedi ve konseri düzenleyenlere teşekkür etti. Müziğin insanları aynı duyguda buluşturan bir mucize olduğunu ifade eden Baran, “Bu akşam kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri insanlık tarihi ile yaşıt, konuyu öz, duyguyu köz edip kalbimize işleyen müziği beyaz, bembeyaz bir bulut farz edelim istiyorum. O köpük köpük duyguların tercümanı, bembeyaz bulut dolaşırken tüm dünyayı, biz de gönlümüzü kanunun tellerine bağlı, sevgilinin güftesini, umutların bestesini yaptığım güzel Mersinimizin o masmavi gökyüzüne beyaz kanatlı bir kuş uçuralım hep birlikte” dedi.

Dinleyicilere de seslenen Baran, “Muhteşem enerjinizi ve ışıl ışıl gözlerinizi çok özlemişim. Burada olup kendinizi görmenizi çok isterdim. Hava da mükemmel. Hakikaten bu güzel kavuştayı, bu güzel bahar akşamında bizim için hazırlayan, vizyonu ile hizmetleri ile şehrimizin çehresini, enerjisini değiştiren çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e lezzetli bir alkış” dedi ve dinleyiciler Başkan Seçer’i dakikalarca alkışladı. Ahmet Baran, “Başkanım emekleriniz var olsun, hakikaten şehrimiz sanatla, teknoloji ile emeklerinizle çok güzel. Var olsun hizmetleriniz” diye konuştu.

Başkan Seçer: “Müzik Mersin’e yakışıyor”

Ahmet Baran konserin sonunda, “Yaptığı hizmetlerle bırakın Mersin’i, Türkiye’de fark yaratan, sanata, sanatçıya, değer veren ve o kalbindeki ışıltısıyla kentimizi adeta bir çiçek bahçesine çeviren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e ve kıymetli eşi Meral hanımefendiye kocaman bir alkış rica edebilir miyim?” diyerek, Başkan Seçer’i sahneye davet etti. Başkan Seçer, “Çok keyifli bir akşam yaşıyoruz. En çok herhalde benim ihtiyacım varmış. Çok keyif aldım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Müzik Mersin’e yakışıyor. Mersin’e güzel olan her şey yakışıyor aslında. Sizler gibi, Ahmet Baran gibi güzel kalpli insanlar çok yakışıyor. Mersin bir nefret kenti olmasın. Ötekilerin olduğu kent olmasın. Mersin hepimizin olsun” dedi.

“Burada bir kültürler korosu oluştu”

Dinleyicilerin oluşturduğu koroyu da değerlendiren Başkan Seçer, “Burada da Hatay’a öykünmek gibi olmasın, bir kültürler korosu oluştu. Mersin çünkü Türkiye. Türkiye’nin özeti. Her rengi var burada. Mersin bir renk cümbüşü. Biz önce Mersin’e, Mersinliye, ülkemize, insanlığa layık olmaya çalışıyoruz. Eğer güzel şeyler yapabiliyorsak hep beraber, ne mutlu bize” dedi. Başkan Seçer, konuşmasının sonunda Ahmet Baran’a çiçek verdi.