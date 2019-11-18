Başkan Yavaş, Ankara'yı ilçe ilçe geziyor

Gittiği üç ilçede de bürokratlarıyla birlikte muhtarların dile getirdiği sorunları tek tek dinleyen Başkan Yavaş, çözüm önerileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Ankara’yı birlikte ve ortak akılla yönetmek istediğini vurgulayan Başkan Yavaş, şu mesajları verdi:

“Büyük bir sorumluluğumuz var, Ankara’ya hep birlikte hizmet edeceğiz. Ortak akılla ve iş birliğiyle Ankara’nın sorunlarını çözmeye çalışacağız. Ankara’da musluğundan su akmayan köy kalmayacak, açıktan akan kanalizasyon olmayacak. Öncelikle insan sağlığını koruyacağız diye uğraşıyoruz. Bizim yönettiğimiz yerde açlıktan ve soğuktan biri ölürse bunun sorumluluğu hepimizindir. Sizden aldığımızı tüketiciye daha ucuza vermek istiyoruz. Ankaralının cebinden çıkan paranın tekrar Ankaralının cebine girmesini istiyoruz.”

İLÇELERDE ÖNCELİK KIRSAL KALKINMA

Başkent’in ilçelerinde önceliklerinin kırsal kalkınma olduğunu belirten Başkan Yavaş, havyancılık başta olmak üzere bitki, çiçek, arpa ve buğday ekimini canlandırmak için çiftçiye destek olacaklarını anlattı:

“Süt toplama ve güneş enerjisi projemizi de hayata geçirmek için hazırlıklarımız sürüyor. Bu para sizin paranız, har vurup harman savurmayacağız. Biz bundan sonra kendi bütçemizi yöneteceğiz. Değerli hemşehrilerimin köylerinde ne eksik varsa tamamlamak istiyoruz. Bir hemşehrimizi seçtik, bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı dedirtmek istiyorum. Başınız dik göğsünüz kabarık olsun istiyoruz. Destek olmayanları üzmek yerine, gönüllerini kazanmak istiyoruz.”

Şereflikoçhisar, Evren ve Elmadağ ilçelerine yaptığı ziyarette muhtarlara Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği mobil uygulama hakkında detaylı bilgi veren Başkan Yavaş, bu sayede sorunlara daha hızlı çözüm sağlanabileceğini söyledi.

Muhtarlarla yaptığı görüşmelerin ardından üç ilçede esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.