Başkent'te ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Metro İstasyonu’na öğrenciler için ders çalışma alanı ve kütüphane yaptı. Kızılay ve Dikimevi İstasyonları’nın ardından özellikle öğrencilere hizmet vermeye başlayan “ODTÜ Çalışma İstasyonu”nun açılışına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran “öğrenci dostu” uygulamalarına devam ediyor.

ABB, Kızılay ve Dikimevi İstasyonları’nın ardından Başkentli öğrenciler için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metro İstasyonu’nda çalışma alanı ve kütüphaneyi hizmete açtı.

“ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu” adıyla hizmet vermeye başlayan merkezin açılışına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş’a gençler yoğun ilgi gösterdi.

YAVAŞ İSTASYONU GEZEREK BİLGİ ALDI

“ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu” açılışına katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi:

“Bir tane Kurtuluş Parkı’nın oradaki otoparkın altına yapıyoruz. 2 bin metrekare kapalı alanı var. Sonra Kurtuluş Parkı’nın içinde buz pateni var. Orası Ankara, Hacettepe ve TED Üniversitelerine hitap edecek. Bir tane Atatürk Orman Çiftliği’nin bulunduğu alanın yanında yerin altında bir yeri Tarım Bakanlığı’ndan kiraladık. Yanında halı sahası var, orayı açıyoruz. Sıhhiye’deki Giyim Dünyası’nı gençlere tahsis edeceğiz. Bir de Esat’ta semt hali var. Orası da sizlere olacak. Ayrıca başka kütüphaneler de yapmaya çalışıyoruz.”

İstasyonu gezerek daire başkanlarından bilgi alan Mansur Yavaş, alanda gördüğü çalışma istasyonundaki gençlerle sohbet etti. Kendisine büyük ilgi gösteren öğrencileri kırmayan Yavaş, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

KÜTÜPHANE 580 METREKARE BİR ALANA SAHİP

Çayyolu Metrosu ODTÜ İstasyonu’ndaki açılışın ardından öğrencilerle bir araya gelen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da açılan kütüphaneyi gezen öğrencilerin sorularını tek tek yanıtladı.

Kızılay ve Dikimevi İstasyonların ardından üçüncü istasyon kütüphane ve çalışma alanını hizmete aldıklarını belirten Alkaş, “ODTÜ İstasyonu’nda 580 metrekare sergi salonu olarak belirlenmişti ancak Mansur Başkan’ımız buranın öğrencilere yönelik olmasını ve öğrencilere hitap edecek bir alana dönüştürülmesini istedi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı buranın tadilat işlemlerini yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ise işletmesini devam ettiriyor. Öğrencilerimize ücretsiz internet, bilgisayar ve ücretsiz kafeterya hizmetleri de verilecek. Gençlerimiz son metro saatine kadar burada arkadaşlarıyla birlikte kitap okuyup internete girebilecekler. Uygun alanlarda şu an yeni kütüphaneler açmaya devam edeceğiz” diye konuşurken, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ise şunları söyledi:

“Bugün ODTÜ Metro İstasyonu’muzda kütüphane istasyonumuzu açtık. Haftanın her günü gece saat 24’e kadar hizmet vermeye devam edeceğiz. Tüm üniversite öğrencilerimiz kütüphanemizdeki kitaplardan, internetten, ücretsiz çay-kahve ve çorba hizmetimizden faydalanabilirler.”

GENÇLERDEN İSTASYONA TAM NOT

İstasyona ilk günden yoğun ilgi gösteren gençler duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Zehra Polat: “Üniversite öğrencisiyim. Kütüphane gibi bu tarz çalışma alanlarına gerçekten çok ihtiyacımız vardı ve özellikle metroda olması da bizim için çok daha büyük bir avantaj. Geçen aylar bir tane daha açıldı. O da çok verimli, orayı da gezdik. Özellikle metrolarda internete erişim olması da çok güzel bir şey… Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz Başkan’ımıza.”

-Nurgül Kalkan: “Ben çok güzel bir açılış olacağını düşünüyorum. Bu kütüphanelerin olması kesinlikle gençler için çok büyük bir avantaj oldu. Bizim erişimimiz çok iyi oldu. Özellikle internet ve bilgisayarların oluşu da bizim için çok iyi bir imkân oldu. Özellikle üniversite öğrencileri için büyük avantaj. Yeterli düzeyde, bu kadar kapsamlı kütüphanelerimizin düşünmediğim için belediyemiz bize böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ediyorum Mansur Başkan’ıma.”

-Ahmet Balçırpanlı: “Duruma baktığınız zaman, yurt dışında birçok Avrupa ülkelerinde, bizim gitmek istediğimiz Avrupa ülkelerinde bu imkânlar sağlandığı için biz gitmek istiyoruz. Bunu bizim şehrimizde, Türkiye’nin başkentinde bu tarz eylemleri görmek bizim için gurur verici ve bizim gibi gençlere bir imkân sağlamak. Yani metrodan çıkıp arkadaşımızla buluşacağımızı düşünüyoruz mesela, 10-15 dakika belki yarım saat bir süremiz var. Dışarıda beklemek yerine artık burada gelip bir kitap okuyup, bilgisayardan bir şey araştırıp daha sonra arkadaşımızla buluşmamız hangi gence olanak olarak görünmez ki? Bu belediye tarafından bizim için yapılmış bir olanak.”

-Taha Arda Çakır: “Buranın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Metro istasyonunda arkadaşlarımızın arkadaşlarınız beklerken falan hep beraber burada gelip bir şeyler araştırıp bir şeyler öğrenebilmesi, Mansur Başkan’ımızın bu konudaki düşünceleri bizi de mutlu etti. Bizimle beraber olması, bize destek olması hepimizi mutlu ediyor. Hepimizin ulaşım alanı metro oluyor. Bütün öğrencilerin girip çıkabileceği rahat bir ortam oluyor bu konuda… Ulaşım süresince hepimizin büyük vakti burada geçiyor. Beklemelerimiz, buluşmalarımız burada gerçekleşiyor. Bu sırada hepimiz için büyük bir kazanç olacak.”