Bayram Mersin Büyükşehir'in konserleriyle karnaval havasında geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçede, toplam 35 noktada düzenlediği ‘Bayram Konserleri’ ile vatandaşlar doyasıya eğlendi. Mut’tan Çamlıyayla’ya, Tarsus’tan Anamur’a kadar şehrin dört bir yanında düzenlenen konserler sayesinde Mersin’de karnaval havasında bir bayram yaşandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen ‘Bayram Konserleri’ sayesinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Kurban Bayramı’nın ilk günü başlayan konserler, 24 Temmuz’da sona erdi. Bir arada ve keyifli bir bayram yaşamak için şehrin dört bir yanında düzenlenen konserlerde yerel sanatçılar sahne aldı.

Bayram Konserleri’ne turistlerden yoğun ilgi

20-24 Temmuz’da Erdemli’de 8, Tarsus’ta 3, Silifke’de 2, Çamlıyayla’da 2, Anamur, Mut, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar’da 1’er, Toroslar, Akdeniz, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde ise 15 olmak üzere kentin toplam 35 noktasında konserler gerçekleşti. Bu konserlerde toplam 18 sanatçı ve 14 grupla, onlara eşlik eden 200’e yakın müzisyen sahne aldı.

Yaz aylarının gözde tatil noktaları arasında yer alan Kızkalesi’ndeki konserlere özellikle turistler yoğun ilgi gösterdi. Bayram tatilini Mersin’in yayla ve sahillerinde değerlendiren tatilciler, sabah doğanın ve denizin tadını çıkartırken, akşamları da konserde eğlendi.

“Sahneye çıkan arkadaşlar gerçekten çok keyifli”

Tatil için Kayseri’den Kızkalesi’ne gelen Yasemin Ada, konserleri oldukça eğlenceli bulduğunu belirterek, “4 gündür buradayız. İki gündür konser dinliyoruz, çok eğlenceli. Sahneye çıkan arkadaşlar da gerçekten çok keyifliler” dedi.

Tatilcilerden Ahmet Çelik, Mersin’i çok temiz, konserleri de eğlenceli bulduğunu ifade ederek, “Ben Urfa’dan Mersin’e ilk defa geldim. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Konseri az önce gördük, çok beğendim. Mersin gerçekten çok temiz. Vahap Bey’e çok teşekkür ediyorum. Şu an gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.

“Konserler on numara”

Mersin’e birçok kez geldiğini söyleyen Mustafa Erdem ise konserler sayesinde bu gelişinde daha güzel zaman geçirdiğini kaydetti. Erdem, “Yaklaşık 3 gündür buradayız. Belediyenin bu tür aktiviteleri çok güzel, konserler on numara. Mutluyuz, güzel ortamlar. Buradan Belediye Başkanına da teşekkür ediyorum bu tür aktiviteleri yaptıkları için. Çok güzel geçiyor” ifadelerine yer verdi.