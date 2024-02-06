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Beltaş Kitap Kafe Boğaz’ın eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Beltaş Kitap Kafe Boğaz’ın eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
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Kütüphaneleri, kültür merkezleri, müzeleri ve kültür-sanat etkinlikleriyle Beşiktaş’ı sanatın başkenti haline getiren Beşiktaş Belediyesi hayata kazandırdığı Beltaş Kitap Kafesi ile ziyaretçilerini Boğaz’ın eşsiz atmosferinde ağırlıyor.

Kütüphaneleri, kültür merkezleri, müzeleri ve kültür-sanat etkinlikleriyle Beşiktaş’ı sanatın başkenti haline getiren Beşiktaş Belediyesi hayata kazandırdığı Beltaş Kitap Kafesi ile ziyaretçilerini Boğaz’ın eşsiz atmosferinde ağırlıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat;

 “Göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş’ta yeni bir kültür-sanat anlayışı başlattık. Bu kapsamda ilçemize birçok kütüphane, kültür merkezi ve müze kazandırdık. Yine, açtığımız Beltaş Kafe’yle komşularımızı Boğaz’ın ferah manzarasıyla buluştururken Kitap Kafe’yle de öğrencilerimize rahatça ders çalışabilecekleri alanlar sunduk” ifadelerini kullandı.

7 üniversite ve 9 kampüse ev sahipliği yapan Beşiktaş Belediyesi, 300 metrekarelik alanda hayata geçirdiği Beltaş Kitap Kafe ile gençlerin okuma alışkanlıklarını artırarak toplumun kültürel hazinesine de katkı sağlıyor. Burada kitaplarını keyifle okuyan gençler aynı zamanda Boğaz'ın eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor. Beltaş Kitap Kafe, ünlü yazarlar, düşünürler ve gazetecilerle gerçekleştirdiği imza günleri ve söyleşi etkinlikleriyle de gençleri bilgi ve deneyim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Beşiktaş Belediyesi ‘’Beltaş Kitap Kafe Söyleşileri’’ etkinliklerinde bugüne kadar Pelin Batu, Zülal Kalkandelen, Mustafa Kutlukhan Perker, Emre Kongar, Ahmet Ümit, Elfin Tataroğlu, Yaşar Seyman ve İlknur Bektaş’ı ağırladı.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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