Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, basın mensuplarıyla kahvaltı buluşmasında bir araya geldi. Başkan Rıza Akpolat görevi sürecinde hayata geçirdiği projeleri anlattı. Başkan Rıza Akpolat, vaatlerinin yüzde 89’unu gerçekleştirdiğini vurguladı.

Yerel seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Rıza Akpolat, katılım sağlayan basın mensuplarıyla teker teker tokalaştı ve kendilerine teşekkür etti. Beşiktaş’ta gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Başkan Rıza Akpolat, sosyal belediyecilik alanında, aşevi, halk market ve mağaza gibi vaat etmediği projeleri de hayata geçirdiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Halk Marketimizi açtık, Halk Mağazamızı açtık, Semt Kartları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız halk marketten halk mağazadan, sağlıklı gıdaya, tekstil ürünlerine ve mobilyaya ulaşabiliyorlar. Aşevini kurduk. Beşiktaş’ta her gün 6 bin adet sıcak yemek ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğu veriyi tespit ettik, bu veri yoktu ne kaymakamlıkta ne de diğer kamu kurumlarında ihtiyaç sahibi vatandaşların sayısı görülmüyordu. Okul çağındaki çocuklarımızın beslenme çantalarını dolduruyoruz, ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz İlçe Milli Eğitimden bize gelen bildirilen bütün öğrencilerin haftalık beslenme ihtiyacını karşılıyoruz.’’

Beşiktaş’ın bir öğrenci kenti olduğunu vurgulayan Başkan Rıza Akpolat öğrencilerin yemek ihtiyacını Öğrenci-Ye projesiyle büyük ölçüde karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

‘’Çarşı esnafımız, Ortaköy’deki esnaflarımız, üst gelir grubundaki esnaflarımız, TURYİD ve Beşiktaş Esnafları Derneği iş birliğinde Öğrenci-Ye diye bir aplikasyon hazırladık. Öğrenci, öğrenci numarasını girip kendine en yakın anlaşmalı restorana gidip ücretsiz olarak yeme- içme ihtiyacını karşılıyor. Günlük 2 bin öğrencinin yeme- içme ihtiyacını karşılıyoruz. Öğrencilerle ilgili olarak daha önce kütüphane yoktu, 2 tane kütüphane açtık. Biri Oruç Aruoba Dikilitaş’ta diğeri Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nin içerisinde olan Altan Öymen kütüphanemizi öğrencilerle buluşturduk. ‘’

‘’Sosyal tesislerden vatandaşlar gibi gazeteciler de indirimli olarak faydalanıyor’’

Beşiktaş’a denize sıfır bir sosyal tesis kazandırdıklarını söyleyen Başkan Rıza Akpolat, gazetecilerin de bu sosyal tesisten yüzde 40 indirimle yararlandığını ifade etti ve şunları ekledi:

‘’Yine Beşiktaş meydanda denize sıfır noktada yaklaşık 1.1 dönüm üzerine bir sosyal tesis inşa ettik. Semt kartları Beşiktaşlılarımıza dağıttık, Beşiktaşlı komşularımız gidip Beşiktaş’taki bütün sosyal tesislerden bilhassa son açtığımız sosyal tesisten indirimli olarak yeme- içme ihtiyacını karşılıyorlar.’’

Başkan Akpolat, 65+ yaş üstü komşularına yönelik Gerontomimari, yaşam ofisi ve Podoloji servisini kurduklarını ifade etti.

Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi’nde kadınlara yönelik hukuki ve psikolojik destek verdiklerini ifade eden Başkan Rıza Akpolat, 45 tane parkı yenilediklerini 2 müze açtıklarını söyledi.

Beşiktaş’ta yaşayan can dostlarına büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Rıza Akpolat, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 7/24 kesintisiz çalıştığını vurguladı, olası İstanbul depremine yönelik tedbirler doğrultusunda kentsel dönüşüm müdürlüğü ve Beşiktaş İmar A.Ş’yi kurarak ilçedeki çok sayıda kat malikleriyle anlaşmaya başladıklarını belirtti.