Beşiktaş Belediyesi 7/24 veterinerlik hizmeti veriyor

Beşiktaş Belediyesi 7/24 veteriner hizmetleri ile sokakta yaşamak zorunda olan can dostlarımızı soğuk kış aylarında yalnız bırakmıyor.

Trafik kazası, travma, enfeksiyöz hastalıklar vb gibi nedenlerle muayene tedavi ve bakım ihtiyacı olan can dostlarımıza mobivet araçları ile müdahale ediliyor, gerekli durumlarda iyileşene kadar rehabilitasyon merkezinde misafir ediliyor. Can dostlarımızın her zaman tedavi ihtiyaçlarında yanlarında olacağını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat “Can dostlarımız için 7/24 çalışan ilk ilçe belediyesi olmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 5 mobivet aracı 6 veteriner hekim 7 Veteriner Sağlık teknikeri ve toplam 45 personel ile 7/24 sahada hizmet veriyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda müdürlüğe bağlı kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezinde can dostlarımız için gerekli işlemler yapılıyor. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar arasında; sokak hayvanları popülasyonunun kontrolü amacıyla kısırlaştırma, mikroçip uygulaması, kulak küpesi takılması ve halk sağlının korunması açısından önemli olan parazit mücadelesi ve kuduz aşısı uygulama işlemleri de yer alıyor. Tadavisi biten can dostlarımız alındıkları adrese geri bırakılıyor. Ayrıca özellikle soğuk kış günlerinde sokaktaki Can dostlarımız için mama desteği ve barınma ihtiyaçlarına yönelik kulübe dağıtımları da yapılmaktadır.