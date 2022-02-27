Beşiktaş Belediyesi Fikir Atölyesi projesini hayata geçirdi

Beşiktaş Belediyesi, üniversiteli gençler, öğretim üyeleri, üniversitelerle ortak çalışmalar yürüten kitle ve sivil toplum örgütleri ile alanında uzman kişiler ve kurumların yer aldığı paydaşlarıyla birlikte kentimizi daha yaşanabilir bir yer kılmaya dair çalışmalar yapmak üzere ‘Fikir Atölyesi’ projesini hayata geçirdi.

Beşiktaş’ta öğrenim gören öğrencilere her alanda destek olan Beşiktaş Belediyesi gençlerin yurt dışı deneyimi kazanması için farklı imkanlar sağlıyor. Birçok öğrenciyi Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yurt dışına gönderen Beşiktaş Belediyesi, gençlerin bu konuda bilgilenmesi için Fikir Atölyeleri buluşması düzenledi. Fikir Atölyeleri buluşmasının ilki Avrupa Dayanışma Programı (ESC) toplantısıyla başladı. Karaoğlan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen proje kapsamında Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toy Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı Programlar Sorumlusu Şeyma Keskin gençlerle bir araya geldi.

Keskin, toplantıda gençlerin ülkemizde ya da yurt dışında başvurabileceği programlar, bu programlara nasıl başvuru yapacakları, gerekli belgeler ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Avrupa Dayanışma Programı’na daha önce katılmış kişilerin deneyimlerini paylaştığı, gençlerin sorularının yanıtladığı toplantıda

Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Avrupa Gönüllük Hizmeti Sorumlusu Merve Güleç Beşiktaş Belediyesi’nin gençlere sağladığı Avrupa Dayanışma Projeleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

“Gençlere ve fikirlerine değer veriyoruz”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, öğrencilerin fikirlerini geliştirip, projelendirebilecekleri bu toplantılara davet ederek şunları söyledi:

“Beşiktaş’ta katılımcı demokrasiyi güçlendirmeye devam ediyoruz.

Fikir Atölyesi buluşmalarımızın ilkinde Karaoğlan Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencileri ve alanında uzman kişilerle bir araya geldik. Üniversite öğrencileriyle ve alanında uzman kişilerle Fikir Atölyesi'nde buluşmaya devam edeceğiz, fikirler oluşturacağız, projeleri hayata geçireceğiz.”