Beşiktaş Belediyesi’nde 65+ Yaşam Ofisi açıldı

Beşiktaş Belediyesi, ileri yaştaki komşularına daha kaliteli hizmet verebilmek, gelen talepleri tek çatı altında toplayıp hızlı ve kolay çözümler üretmek için 65+ Yaşam Ofisi’ni hayata geçirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Türkiye’deki tek Gerontoloji ofisi olan belediye olduklarının altını çizerek yaşlı dostu olan bir belediyenin sorumluluğunu ortaya koyacaklarını ifade etti.

Beşiktaş Belediyesi, ileri yaştaki komşularına daha kaliteli hizmet verebilmek, gelen talepleri tek çatı altında toplayıp hızlı ve kolay çözümler üretmek için 65+ Yaşam Ofisi’ni hayata geçirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Türkiye’deki tek Gerontoloji ofisi olan belediye olduklarının altını çizerek yaşlı dostu olan bir belediyenin sorumluluğunu ortaya koyacaklarını ifade etti.

Beşiktaş Belediyesi, ileri yaştaki komşularına verdiği hizmetleri çeşitlendirmeye ve niteliğini yükseltmeye devam ediyor. Yaşlı dostu kentler ağına üye olan Beşiktaş Belediyesi hayata geçirdiği uygulamalarla ihtiyaç sahibi ileri yaştaki komşularına Aşevinden her gün sıcak yemek dağıtımı, Halk Kart, Esenlik hizmeti, Evde sağlık desteği, Hasta bezi, yatak pedi, tekerlekli sandalye temini ve Dost Eller Taksi gibi pek çok hizmeti vererek komşularını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

65 yaş üstü komşularını doğrudan ilgilendiren hizmetleri bir çatı organizasyonu olarak koordine etmeyi hedefleyen Beşiktaş Belediyesi bu çerçevede Beşiktaş Belediyesi Levent Ana Hizmet binasının giriş katında 65+ Yaşam Ofisi’nin açılışını yaptı.

RIZA AKPOLAT: TÜRKİYE’DEKİ TEK GERONTOLOJİ OFİSİ OLAN BELEDİYE OLMANIN SORUMLULUĞUNU TAŞIYORUZ

Açılış törenini gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş’taki 65 yaş üstü nüfusun, toplam nüfusa göre oranının giderek arttığını belirtti ve şunları söyledi:

‘’Beşiktaş Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşlı dostu kentler ağına üye olmuş bir belediye. Bu konuda bütün sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan her yaptığı işte hazırladığı projeleri yaşlı dostu, engelli dostu, çocuk dostu sorumluluğunu taşıyan bir organizasyon. Dolasıyla her yaptığımız işte bu duyarlılığı taşıyoruz. Bu yaptığımız girişimde aslında bu noktada hassasiyetimizi, sorumluluğumuzu göstermek açısından bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu ilk adım bir vizyon aslında. Beşiktaş Belediyesi bu konuda çok iddialı bir noktaya gelecektir. Nasıl ki bugün Türkiye’deki tek Gerontoloji Ofisi olan belediye olduysak bugünden sonra da yaptığımız bütün işlerin merkezinde yaşlı dostu olan bir belediyenin sorumluluğunu ortaya koyacağız. Çalıştaylar düzenleyeceğiz, masalar oluşturacağız ve bu çalıştaylar sonucunda bir rehber oluşturacağız, bu rehberi de belediye meclisinden geçirerek bir karar haline getireceğiz. Buradaki bütün paydaşlarımızı bir araya getirerek verilen hizmetleri bir araya getireceğiz. Burada 65+ komşularımız hangi konuyla ilgili gelirlerse gelsinler, bu birimde hizmet alacaklar. Aslında burada hizmetleri ortaklaştırıyoruz, tek çatı altında topluyoruz. Beşiktaş’ı daha sağlıklı daha yaşanabilir ve örnek yaşlı dostu bir kent getirme hedefimizi burada yine yineliyorum. Burada, 65 yaşının üzerindeki komşularımıza sağlıklı ve aktif yaşlanma, demanstan korunma, yaşlılık hakları, kurum bakımı, belediye hizmetleri gibi konularda bilgi ve danışmanlık sunacağız. 65+ Yaşam ofisimizin açılışına katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.”

FERHAT BORATAV: 65+’NIN BEŞİKTAŞ’TA MARKALAŞMIŞ OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ

65+ Yaşlı Hakları Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Boratav ise yaptığı konuşmada böyle bir girişimin hayata geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:

“Çok güzel bir vesile hem burada olmak hem 65+ Yaşlı Hakları Derneği Kurucu üyesi hem de bir Beşiktaşlı olarak, burada olduğum için çok memnunum. 65+’nın Beşiktaş’ta markalaşmış olması bizim için çok gurur verici. Çok doğru yolda atılmış bir adım. Biz birlikte çalıştığımız bütün belediyelere yaşlı hizmetlerini ayrı bir birim altında örgütlemek gerektiğini ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten Beşiktaş Belediyesi’nin yüreği her zaman yaşlılardan yanaydı bunu biliyoruz. Daha önce de bunları gördük. Şimdi doğru yerde olan yüreğinizle birlikte bu işi birleştirdiniz. Çok yapacak iş var adım adım ileriye doğru gidiyoruz. Böyle bir girişim için de tekrar çok teşekkür ederiz.