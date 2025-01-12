  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beşiktaş Belediyesi’nden kış aylarında ısıtan hizmet

Beşiktaş Belediyesi’nden kış aylarında ısıtan hizmet

Beşiktaş Belediyesi’nden kış aylarında ısıtan hizmet
Güncelleme:

Beşiktaş Belediyesi, kış aylarında ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği sıcak çorba ikramlarıyla komşularının içini ısıtmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sabahın erken saatlerinde, ilçe sakinlerine özellikle öğrencilere sıcak çorba ikram ediyor.

Beşiktaş Belediyesi, kış aylarında dayanışma ve paylaşma geleneğini sürdürerek her yıl olduğu gibi bu yıl da sabahın erken saatlerinde, ilçe sakinlerine özellikle öğrencilere sıcak çorba ikram ediyor. Yoğun ilgi gören çorba paylaşımı ile güne sıcak bir başlangıç yapan vatandaşlar, bu anlamlı hizmet için Beşiktaş Belediyesi’ne ve Başkan Rıza Akpolat’a teşekkürlerini iletiyor.

Beşiktaş Belediyesi, kış aylarında ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği sıcak çorba ikramlarıyla komşularının içini ısıtmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sabahın erken saatlerinde, ilçe sakinlerine özellikle öğrencilere sıcak çorba ikram ediyor.

“Beşiktaş’ımızda kışın soğuğunu dayanışmanın sıcaklığıyla aşıyoruz”

Çorba dağıtım hizmetiyle ilgili konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş’ımızda kışın soğuğunu dayanışmanın sıcaklığıyla aşıyoruz. Öğrencilerin ve komşularımızın içini ısıtmak için sıcak çorba dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Daha güzel bir Beşiktaş için sevgiyle ve birlik içinde çalışmayı sürdürüyoruz.”

Beşiktaş Belediyesi, kış aylarında ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği sıcak çorba ikramlarıyla komşularının içini ısıtmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sabahın erken saatlerinde, ilçe sakinlerine özellikle öğrencilere sıcak çorba ikram ediyor.

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş belediyesi rıza Akpolat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Los Angeles'taki yangın Türk ünlüleri de yaktı Los Angeles'taki yangın Türk ünlüleri de yaktı 2025 yılının sosyal yardım ödemeleri belli oldu 2025 yılının sosyal yardım ödemeleri belli oldu Sokak düğününde maganda dehşeti: 9 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Sokak düğününde maganda dehşeti: 9 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Oteldeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Oteldeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Fransa'dan Türkiye'ye uzanan dehşet: Cinsel saldırı şüphelisini tetikçilere vurdurdular Fransa'dan Türkiye'ye uzanan dehşet: Cinsel saldırı şüphelisini tetikçilere vurdurdular Villada dehşet: Anne ile kızı ölü, baba ağır yaralı halde bulundu Villada dehşet: Anne ile kızı ölü, baba ağır yaralı halde bulundu Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in banka hesaplarına inceleme Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in banka hesaplarına inceleme ''1 Milyon Mehmet'' hayatını kaybetti ''1 Milyon Mehmet'' hayatını kaybetti Figen Yüksekdağ'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden dikkat çeken açıklama Figen Yüksekdağ'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden dikkat çeken açıklama Burası ABD değil Türkiye: Kapı kapı dolaşıp korku saçtılar Burası ABD değil Türkiye: Kapı kapı dolaşıp korku saçtılar
PYD elebaşına ve 700 teröriste vatandaşlık PYD elebaşına ve 700 teröriste vatandaşlık Polise meydan okuyan suç makinesinin sonu ''ters kelepçe'' oldu Polise meydan okuyan suç makinesinin sonu ''ters kelepçe'' oldu Danimarka'dan Grönland'ı satın almak isteyen Trump'a teklif Danimarka'dan Grönland'ı satın almak isteyen Trump'a teklif Ünlü şarkıcıdan taciz isyanı: ''Herkesin tanıdığı bir isim'' diyerek açıkladı Ünlü şarkıcıdan taciz isyanı: ''Herkesin tanıdığı bir isim'' diyerek açıkladı Şırnak'ta gökyüzünde şaşırtan manzara Şırnak'ta gökyüzünde şaşırtan manzara TFF harcama limiti kararından döndü TFF harcama limiti kararından döndü Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti Dünyanın en güçlü orduları sıralaması değişti Denizde kürek sörfü yaparken buldu; artık hiç yanından ayırmıyor Denizde kürek sörfü yaparken buldu; artık hiç yanından ayırmıyor MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu Ortak sınavda sızıntı şoku: 6 okulda sınavlar tekrarlanacak Ortak sınavda sızıntı şoku: 6 okulda sınavlar tekrarlanacak