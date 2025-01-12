Beşiktaş Belediyesi’nden kış aylarında ısıtan hizmet

Beşiktaş Belediyesi, kış aylarında ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği sıcak çorba ikramlarıyla komşularının içini ısıtmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sabahın erken saatlerinde, ilçe sakinlerine özellikle öğrencilere sıcak çorba ikram ediyor.

Beşiktaş Belediyesi, kış aylarında dayanışma ve paylaşma geleneğini sürdürerek her yıl olduğu gibi bu yıl da sabahın erken saatlerinde, ilçe sakinlerine özellikle öğrencilere sıcak çorba ikram ediyor. Yoğun ilgi gören çorba paylaşımı ile güne sıcak bir başlangıç yapan vatandaşlar, bu anlamlı hizmet için Beşiktaş Belediyesi’ne ve Başkan Rıza Akpolat’a teşekkürlerini iletiyor.

“Beşiktaş’ımızda kışın soğuğunu dayanışmanın sıcaklığıyla aşıyoruz”

Çorba dağıtım hizmetiyle ilgili konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Beşiktaş’ımızda kışın soğuğunu dayanışmanın sıcaklığıyla aşıyoruz. Öğrencilerin ve komşularımızın içini ısıtmak için sıcak çorba dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Daha güzel bir Beşiktaş için sevgiyle ve birlik içinde çalışmayı sürdürüyoruz.”