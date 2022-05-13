Beşiktaş’ta 19 Mayıs Gençlik Festivali ile kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dört gün boyunca sürecek festival düzenliyor. 16 Mayıs’ta İlk Adım Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler, 19 Mayıs akşamına kadar konser, söyleşi ve gösterilerle kutlanacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da tüm hazırlıklarıyla yakından ilgilendiği ve gençlerin bir arada özgürce eğlenmesini hedefleyen festival kapsamında Beşiktaş’ta rengârenk ve coşku dolu bir atmosfer yaratılacak.

16 Mayıs’ta İlk Adım Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler, 19 Mayıs akşamına kadar konser, söyleşi ve gösterilerle kutlanacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da tüm hazırlıklarıyla yakından ilgilendiği ve gençlerin bir arada özgürce eğlenmesini hedefleyen festival kapsamında Beşiktaş’ta rengârenk ve coşku dolu bir atmosfer yaratılacak.

Akaretlerde ‘İlk adım Yürüyüşü’

Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuru'na binmek üzere Beşiktaş İskelesi’nden yola çıkarak Milli Mücadele ateşini başlattı. Beşiktaş Belediyesi de böylesine özel bir anlam taşıyan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını 4 gün sürecek olan dopdolu bir festival programı ile kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar, 16 Mayıs’ta Ata’mızın milli mücadele ateşini başlattığı Akaretler’deki evinin önünden ‘İlk Adım Yürüyüşü’ ile başlayacak. Saatler 16.00’yı gösterdiğinde genci yaşlısı tüm vatandaşlar Ata’nın yaşadığı evin önünde buluşacak. Binlerce İstanbullu marşlar eşliğinde Barbaros Meydan’ına yürüyecek. Beşiktaş İskele’den Ata’nın Bandırma Vapuru’na bindiği noktaya karanfiller bırakılacak.

Gençlik Festivali Beşiktaş’ta

Konserler, söyleşiler, eğlenceli gösteri ve aktivitelerin yer alacağı Beşiktaş Gençlik Festivali ise 16-19 Mayıs tarihleri arasında Sanatçılar Parkı ve Barbaros Meydanı’nda gerçekleşecek. 16-17 Mayıs tarihlerinde festivale ev sahipliği yapacak olan Sanatçılar Parkı sahnesinde üniversite gruplarının konserleri, üniversiteler arası münazara etkinliği, Nilay Örnek, Aylin Balboa, Celil Nalçakan ve Can Yılmaz'ın katılımları ile Kafa Dergisi Söyleşisi ve Rüştü Onur Atilla ile Doğan Akdoğan’ın yıllardır süren hoş sohbetlerini sahneye taşıdıkları Abur Cubur Show olacak.

Barbaros Meydanı’nda Duman Konseri

Etkinlikler 18 Mayıs Çarşamba günü Lapstekin’in Barbaros Meydanı’ndaki DJ performansı ve ardından Duman konseri ile devam edecek. Ünlü rock grubu Duman, eşsiz sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla Beşiktaş'ta gençlerle buluşacak.

19 Mayıs’ta O Zaman Renk Koşusu ve Zeynep Bastık Beşiktaş’ta!

19 Mayıs günü ise etkinlikler O Zaman Renk Koşusu ile başlayacak. Saat 17.00’de Ortaköy Meydanı’nda başlayacak olan koşu ile Beşiktaş’ın sokakları rengârenk olacak. Barbaros Meydanı’nda son bulacak koşunun ardından Lapstekin’in DJ performansı ve KÖFN konseri gerçekleşecek.

Saat 21.00’de ise sahne, şarkıcı Zeynep Bastık’ın olacak. Festival alanını dolduran on binlerce genç, Zeynep Bastık’ın sevilen şarkıları eşliğinde 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayacak. Tüm kutlamalara Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılacak.

- PROGRAM -

16 Mayıs Pazartesi

Akaretler

16.00- İlk Adım Yürüyüşü

Sanatçılar Parkı

18.00 Üniversite Grubu Konseri: "Shaker" (Boğaziçi Üni.)

19.30 Üniversite Grubu Konseri: "Jetlag" (Bahçeşehir Üni.)

21.00 Kafa Dergisi Söyleşi

17 Mayıs Salı

Sanatçılar Parkı

15.30 Üniversite Grubu Konseri: "Belki Biraz" (Yıldız Teknik Üni.)

17.00 Üniversite Grubu Konseri: "163" (Yıldız Teknik Üni.)

18.30 Üniversiteler Arası Münazara

21.00 Abur Cubur Show

18 Mayıs Çarşamba

Barbaros Meydanı

19.00 Lapstekin (DJ Performans)

21.00 Duman Konseri

19 Mayıs Perşembe

Barbaros Meydanı

17.00 O Zaman Renk Koşusu

18.00 Lapstekin (DJ Performans)

19.30 KÖFN Konseri

21.00 Zeynep Bastık Konseri