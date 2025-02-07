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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''Hatay ile her zaman tek yürek olmaya devam edeceğiz''

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: ''Hatay ile her zaman tek yürek olmaya devam edeceğiz''
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde Hatay'da anma programlarına katıldı. Başkan Çalık ''İki yıl önce yitirdiğimiz binlerce canımızı rahmetle anıyorum. Allah milletimize bir daha böylesine derin bir acı yaşatmasın. Hatay benim milli meselemdir diyen Gazi’nin izinde Beylikdüzü, Hatay ile her zaman tek yürek olmaya devam edecek'' dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, felaketten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da anma programına katıldı. Hatay’ın İskenderun ilçesi Anıt Alanı’nda saat 04.17’de bir araya gelen vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için “Sessiz Yürüyüş” gerçekleştirdi ve ardından saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti. Daha sonra Başkan Çalık, İskenderun ve Defne’deki konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret ederek vatandaşların acılarını paylaştı. Ayrıca Başkan Çalık, deprem felaketinin ardından Beylikdüzü Belediyesi ile dayanışma içinde olan Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi’ni de ziyaret etti.

Beylikdüzü Belediyesi ekipleri ise Hatay’da çocuklar için tiyatro gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek onlara moral verdi.  

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde Hatay'da anma programlarına katıldı. Başkan Çalık ''İki yıl önce yitirdiğimiz binlerce canımızı rahmetle anıyorum. Allah milletimize bir daha böylesine derin bir acı yaşatmasın. Hatay benim milli meselemdir diyen Gazi’nin izinde Beylikdüzü, Hatay ile her zaman tek yürek olmaya devam edecek'' dedi.

“Hatay’ı Unutmadık, Unutmayacağız”

Depremin ikinci yılında Hatay’da bulunan Başkan Çalık, Hatay’a destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Depremin ağır yükünü taşıyan çocuklarımızın yüzlerinde çalışma arkadaşlarımızın hazırladığı etkinliklerle bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Ne Hatay’ı ne de Hataylı vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Acımız dün gibi hafızalarımızda. İki yıl önce yitirdiğimiz binlerce canımızı rahmetle anıyorum. Allah milletimize bir daha böylesine derin bir acı yaşatmasın. Hatay benim milli meselemdir diyen Gazi’nin izinde Beylikdüzü, Hatay ile her zaman tek yürek olmaya devam edecek. Acımız hala çok taze, unutmadık ve unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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