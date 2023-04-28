Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık: ''Çocuklar umuduma umut kattı''

Selvi Kılıçdaroğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Türkiye Beslenme Saati” projesinin tanıtım programları kapsamında Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Beslenme Saati uygulamasını tanıtmak için Türkiye’nin dört bir yanını gezen 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık bu kez Ankara’daydı. İlk olarak LÖSEV Köyü’nde lösemi tedavisi gören çocuklar ve anneleriyle buluşan Kılıçdaroğlu ve Çalık’a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş da eşlik etti. Heyeti büyük bir sevgiyle karşılayan çocukların hazırladıkları özel gösteri ise duygu dolu anlar yaşattı. Gösterinin ardından kompleks içerisindeki LSV Dükkan’da çocuklar için el emeği ürünler yapan annelerle bir araya gelen Çalık ve Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki durağı LÖSANTE Hastanesi oldu. Burada tedavi gören çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çalık, “Ankara’daki LÖSEV Köyü ve LÖSANTE Hastanesi’ndeki her çocuk umuduma umut kattı. LÖSEV desteklerinizi bekliyor” dedi.

Depremzede ailelerle bir araya geldiler

Kılıçdaroğlu ve Çalık program kapsamında ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzede ailelerin kullanımına açılan ve 2 bine yakın insana yuva olan Araplar Aile Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Burada depremzedelerin taleplerine kulak veren Çalık, “Ankara Büyükşehir Belediyemizin deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımızı ağırladığı Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde yurttaşlarımızla bir araya geldik. Tüm sosyal donatıların olduğu bu merkez ailelerimize nefes olmuş. Bu güzel hizmet için Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. İşte tam da bu birlik ve beraberlik ruhuyla bu zor günleri atlatacağız” ifadelerini kullandı.