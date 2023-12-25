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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık şehitler için lokma dağıttı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık şehitler için lokma dağıttı
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okutup lokma dağıttı. Beylikdüzü Belediyesi’nin 7 gün boyunca gerçekleştireceği kültür-sanat faaliyetleri de ileri bir tarihe ertelendi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için lokma dağıttı. Beylikdüzü Belediyesi Metrobüs Durağı ve Beylik Pazar Alanı’ndaki dağıtıma Başkan Çalık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Vatandaşlara lokma ikram eden Başkan Çalık, şehitlerin ruhları için dua okuttu.

“Ruhları şad olsun”

Şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Başkan Çalık, yaralı askerlere de şifa diledi. Vatan uğruna şehit düşen askerleri unutmayacaklarını ifade eden Başkan Çalık, “Üst üste aldığımız şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Hiçbir eve ateş düşmesini istemiyoruz. Bugün de onların ruhları için dua okutup lokma dağıttık. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi’nin 7 gün boyunca gerçekleşecek kültür-sanat faaliyetleri de ileri bir tarihe ertelendi.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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