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Beylikdüzü Belediyesi geleneksel sünnet şöleninin 8'incisi düzelendi

Beylikdüzü Belediyesi geleneksel sünnet şöleninin 8'incisi düzelendi
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Sünnet Şöleni'nin 8.'si yapıldı. Özel sağlık kuruşlarının da desteğiyle ücretsiz olarak sünnet ettirilen 240 çocuk çeşitli yarışma, boyama atölyeleri ve çocuk oyunlarıyla gün boyu doyasıya eğlendi.

 

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl 8.'si düzenlenen Sünnet Şöleni, Yakuplu Kent Ormanı'nda düzenlendi. Sosyal incelemeler sonucu belirlenen ve çok sayıda özel sağlık kuruluşunda ücretsiz olarak sünnet ettirilen 240 çocuk, düzenlenen etkinliklerle gün boyu doyasıya eğlendi. Çeşitli ikramların da yapıldığı şölene gelen her yaştan çocuk,  boyama atölyesi, halat çekme, ok atma, voleybol futbol gibi oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdi.

 “Onların mutluluğu bizleri de sevindiriyor”

 Etkinlik alanında vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Aslan, “Beylikdüzü Belediyesi olarak çocuklarımız için birçok hizmetimiz var. Hizmetlerimizin her noktasında merkezde yer alıyorlar. Onların mutluluğu bizleri de sevindiriyor. Siz değerli ailelerimiz de bize güvenerek çocuklarınızı emanet ettiniz. Bu güveninizden dolayı sizlere ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Aslan, konuşmasının ardından sağlık kuruluşlarının temsilcilerine plaket takdim etti.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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