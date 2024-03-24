Beylikdüzü Belediyesi'nden öğrencilere kitap desteği

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede ikamet eden; lise, üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanan tüm öğrenciler için ücretsiz kaynak kitap desteği sağlıyor. Kitapların ücretsiz olarak ilçedeki kütüphanelerden temin edilebileceğini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ''Geleceğimiz olan gençlerin her daim yanındayız. Bu memleketin sizin başarılarınıza ihtiyacı var'' ifadelerini kullandı.

Lise, üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrencilere Kültürsem bünyesindeki hazırlık kurslarıyla destek veren Beylikdüzü Belediyesi, ilçede ikamet eden ve sınavlara hazırlanan tüm öğrenciler için ücretsiz kaynak kitap desteği de sağlıyor. Sınava girecek öğrenciler, YKS grupları TYT Tüm Dersler Soru Bankası, LGS grupları için Sayısal ve Sözel Soru Bankaları; KPSS grupları için ise Genel Yetenek-Genel Kültür Soru Bankası kaynak kitaplarını; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi -Yaşar Kemal Kütüphanesi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi - Nuri Ulusu Kütüphanesi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi - Ali Rıza Çekilmez Kütüphanesi ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi - Özgecan Aslan Kütüphanesi’nden ücretsiz olarak temin edebilirler.

“Geleceğimiz olan gençlerin her daim yanındayız”

Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kitap dağıtımında gençlerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kaynak kitapların Pazartesi gününden itibaren tüm kütüphanelerde ücretsiz olarak gençlere verileceğini belirterek, “Geleceğimiz olan gençlerin her daim yanındayız. Siz derslerinize çok çalışın, biz de sizin için çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu memleketin sizin başarılarınıza ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.