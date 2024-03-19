Beylikdüzü Belediyesi'nin ''Çanakkale Geçilmez Satranç Turnuvası'' tamamlandı

Beylikdüzü Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü Temsilciliği ile birlikte düzenlediği ‘Çanakkale Geçilmez Ödüllü Satranç Turnuvası’ tamamlandı. İki gün süren ve 10 farklı kategoride toplam 531 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporcular, kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilciliği iş birliğiyle Çanakkale Zaferi’nin 109. yılına özel ödüllü satranç turnuvası düzenledi. 18 Mart Zaferi etkinlikleri kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen turnuvaya Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, Belediye Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer, Türkiye Satranç Federasyonu Beylikdüzü İlçe Temsilcisi Nihat Pamukçu, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından 2022 yılının en iyi uluslararası başhakemi seçilen İsmet Arvit ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Talep artıyor, yaptıklarımız değer görüyor”

18 Mart ‘Çanakkale Geçilmez Ödüllü Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Emel Turan, “Yıl içinde gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvalarımıza oldukça yoğun bir ilgi oluyor. Talebin artmış olması bizi çok mutlu ediyor. Demek ki yaptığımız işler değer buluyor” dedi.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Turan’ın konuşmasının ardından açılış hamlesini yapmasıyla turnuva başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden toplamda 531 lisanslı sporcu kayıt yaptırırken, turnuvada 390 çocuk mücadele etti. 7 ile 16 yaş arasında çocukların 10 farklı kategoride yarıştığı turnuvada ilk 3’e girenlere derece kupaları verilirken ilk 5’e girenlere para ödülü verildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara Turgut Özakman’ın yazmış olduğu Çanakkale Geçilmez kitabı ve hatıra madalyası hediye edildi.