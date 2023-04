Beylikdüzü Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin her gün farklı bir mahallede düzenlediği Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Orta oyunundan Hacivat ve Karagöz oyununa, tiyatro oyunlarından pandomim gösterilerine varıncaya kadar çeşitli etkinlikler vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan etkinlikleriyle birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam ediyor. İlçenin 10 mahallesini gezen Gezici Ramazan Kumpanyası, Ramazan ayının simgelerinden olan meddah, orta oyunu, Hacivat ve Karagöz oyununun yanı sıra tiyatro oyunları, sihirbazlık, kukla ve pandomim gösterilerinde vatandaşları bir araya getiriyor. Kumpanya ile birlikte Yaşam Vadisi’nde de 7'den 70'e her kesime hitap eden programlar büyük ilgi görüyor. Ramazan ayının sonuna kadar sürecek etkinlikler kapsamında Gezici Ramazan Kumpanyası, 18.30’dan iftar saatine kadar her gün farklı bir mahallede olurken Yaşam Vadisi’ndeki etkinlikler ise 20.30’da başlıyor.

Çalık: Bu mübarek ayın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum

Etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu yıl Ramazan’ı, depremin yarattığı yıkımın ortasında, hüzünle karşıladık. Ramazan’ın yükselttiği dayanışma ve paylaşma ruhu şimdi her zamankinden de büyük bir anlam taşıyor. Allah’tan dilerim ki bu Ramazan güzellikleriyle gelsin, depremin açtığı yaralar bir an önce sarılsın. Ramazan’ı Beylikdüzü’nde de etkinliklerle karşıladık. Gezici Kumpanyamız ile her gün farklı bir mahalledeki çocuklarımızı sevindiriyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Aynı zamanda Yaşam Vadisi’nde de etkinliklerimiz devam ediyor. Etkinliklerimiz kapsamında ayrıca, gelenekselleşen Hayırlı İftar Sofrası’nın bu yıl 8’incisini kuracağız. 17 Nisan Pazartesi günü Pazar İstanbul’da komşularımızla birlikte oruçlarımızı açacağız. Bu mübarek ayın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.