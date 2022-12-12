Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu Dünya Koro Günü'nde sahne aldı

Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu (BÇGK), Dünya Koro Günü kapsamında düzenlenen Korolar Maratonu’nda dinleyicileriyle buluştu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen koroların sahne aldığı etkinlikte büyük beğeni toplayan BÇGK, müzikseverlerin beğenisini topladı.

Dünya Koro Günü kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 16 koro ile birlikte sahne alan Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu (BÇGK), müzikseverlerin beğenisini topladı. Çoksesli koro müziği aracılığıyla ulusal müziğe evrensel boyut kazandırmak için düzenlenen Korolar Maratonu’na, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Tüm dünyada aralık ayının ikinci pazar günü kutlanan ve 3 oturumda düzenlenen maratonda gün boyunca özel performanslarla sahne alan korolar dinleyicilerden tam not aldı.

BÇGK Beylikdüzü’nü başarıyla temsil ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulan Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu, yaşları 14 ile 26 arasında değişen 50 yetenekli gençten oluşuyor. Gençleri sanata teşvik etmek ve müzik sevgisini aşılamak amacıyla kurulan koro pek çok festivalde Beylikdüzü’nü başarıyla temsil ediyor.