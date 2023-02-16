Beylikdüzü depremzedelere kucak açtı

Beylikdüzü Belediyesi, afet bölgesinden ilçeye gelen vatandaşların erzak, giyim, bebek bezi, bebek maması, ayakkabı, hijyen malzemesi gibi tüm ayni ihtiyaçlarını karşılıyor. Gerçekleşen tüm yardımların Beylikdüzü Kaymakamlığı ile eş güdümlü bir şekilde ilerlediğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, “Kimlik ve iletişim bilgileri ile belediyemize ulaşan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından “Beylikdüzü Milletimizle Tek Yürek” diyerek harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi, afet bölgesinden ilçeye gelen vatandaşlara da desteklerini sürdürüyor. Beylikdüzü’nde yakınlarının yanına yerleşen 613 depremzedeye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sosyal Destek Birimi tarafından gıda yardımının yanı sıra kıyafet, ayakkabı, hijyenik malzemenin de aralarında olduğu çok sayıda ayni yardım desteği veriliyor.

“Depremzedelerin her türlü ayni ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

Deprem bölgelerinden Beylikdüzü’ndeki yakınlarının yanına gelen depremzedelere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Emel Turan, “Beylikdüzü Kaymakamlığımız ile eş güdüm içinde çalışarak süreci yönetiyoruz. Ülkemizde yaşanan deprem afetinden sonra oluşan mağduriyetler sebebiyle illerden göç ederek ilçemize gelen depremzedelerin her türlü ayni ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kimlik ve iletişim bilgileri ile belediyemize ulaşan vatandaşlarımızın erzak, giyim, bebek bezi, bebek maması, ayakkabı, hijyen malzemesi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak Başkanımız Mehmet Murat Çalık da bölgeye giderek vatandaşlarımızın yanında oldu. Biz de Beylikdüzü’nde depremzede vatandaşlarımıza gereken tüm desteği veriyoruz” diye konuştu.