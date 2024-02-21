Beylikdüzü’nde atık yağ üreticilerine teşekkür belgesi verildi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçede en fazla bitkisel atık yağ toplayarak en iyi uygulama örneği gösteren 50 firmanın yöneticisine, teşekkür belgesi verildi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde(BAKSM) gerçekleşen programda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Aslan, geri dönüşümün önemine vurgu yaparak “Doğayı, Beylikdüzü’nü ve çevresini korumak hepimizin görevi. Bu kapsamda ilçemizde yer alan ve mevzuata uygun hareket eden tüm gereklilikleri harfiyen yerine getiren firmalarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından çevre sağlığı çalışmaları sonucunda en fazla bitkisel atık yağ toplayan kuruluşların temsilcilerine teşekkür belgesi takdim edildi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda düzenlenen programda bitkisel atık yağlar konusunda bilgilendirme sunumu yapıldı. Program sonunda Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasında ilçede yer alan atık yağ üretici firmalardan düzenli olarak atık yağını lisanlı geri dönüşüm firmalarına veren ve en iyi uygulama örneği gösteren 50 bitkisel atık yağ üretici firma yetkilisine teşekkür belgesi verildi.

“Doğayı korumak hepimizin görevi”

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Aslan, programda yaptığı konuşmasında insanlar tarafından çevreye verilen tahribatın her geçen gün arttığını belirterek, “Yaşanan tahribatın sonuçları hepimizi etkilemektedir. Çevrenin korunması, yaşayan herkesin, her kurum ve kuruluşun sorumluluğundadır. Bilinçsiz atıklar canlı yaşamı olumsuz etkiliyor ve iklim krizini yaşıyoruz. Mutlaka gelecek nesillere düşünmek zorundayız. Bugün burada aramızda olan ve çevre konusundaki belirlendiğimiz kriterlerimizden biri olan atıkların geri kazanılması yani bitkisel atık yağları, lavaboya dökmek veya kanunlar dışında değerlendirmek yerine, atık vasfını kazanmış yağların hijyenik ortamda depolanması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisans firmalar aracılığıyla toplanarak entegre sistemlere gönderilmesi önemlidir. Doğayı, Beylikdüzü’nü ve çevresini korumak hepimizin görevi. Bu kapsamda ilçemizde yer alan ve mevzuata uygun hareket eden tüm gereklilikleri harfiyen yerine getiren firmalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.