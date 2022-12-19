Beylikdüzü'nde ödüllü masa tenisi turnuvasında kıyasıya mücadele

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Aydın Örs Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, 6 ayrı kategoride farklı yaş gruplarından toplam 183 sporcu kıyasıya yarıştı.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, masa tenisi sporuna gönül verenleri bir kez daha bir araya getirdi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen ve iki gün süren ‘Ödüllü Masa Tenisi Turnuvası’nda 6 ayrı kategoride farklı yaş gruplarından toplamda 183 sporcu yarıştı. Aydın Örs Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, finale kalan yarışmacıların performansı izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Maçların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupa ve hediye çekleri, turnuvada ter döken tüm sporculara ise anı madalyaları takdim edildi.

“Beylikdüzü’nde masa tenisine ilgi büyük”

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komisyonu Üyesi Handan Öztürk, “Beylikdüzü’nde pandemiyle birlikte