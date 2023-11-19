Bodrum 1965-1991 kitabı tanıtıldı

Bodrum Belediyesi’nin desteği ile yayına hazırlanan ''Bodrum 1965-1991'' kitabının tanıtımı yapıldı.

Prof. Dr. Reha Günay’ın objektifinden çıkan fotoğraflarla kaleme aldığı Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle Yapı Endüstri Merkezi (YEM) yayınları tarafından baskısı yapılan “Bodrum 1965-1991 Geleneksel Mimarlığın İzinde-1” kitabı Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Trafo) tanıtıldı.

18 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Prof. Dr. Suha Özkan, Prof. Dr. Reha Günay, YEM Yayınevi Koordinatörü Mesut Kaya, Ahmet Berk, Yiğit Gülöksüz, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri, ilgili birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, açılış konuşmasında “Bugün yine çok güzel bir anı paylaşmak için toplandık. Bu kenti kültürüyle, mimarisiyle, sanatıyla ortaya koymak çok önemli. Herodot tarihinden yola çıkarsak bu medeniyet ve kültürleri çok iyi tanıyoruz. Belgelerin toplanması ve muhafaza edilmesi bizler için çok önemli. Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları aracılığı ile önemli akademik kaynak kitaplar yayınladık ve sorumluluğumuz gereği yayınlamaya devam edeceğiz” diyerek, yayına hazırlanan kitaplara ve Bodrum’un gelecek nesillere aktarılmasında emek veren Mimarlık Kütüphanesine, Prof. Dr. Suha Özkan’a ve “Bodrum 1915-1991” kitabının hayata geçirilmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

“Kentimizin, kültürel, tarihi, mimari, değerlerine sahip çıkalım”

Başkan Aras, şöyle devam etti:

“Her ne kadar son üç yılda kış nüfusumuz 180 binden 600 bine fırlasa da iki katlı beyaz evlerimizle, çok katlı, dikey yapılaşmaya olan direncimizle çözümsüz olmadığımıza inanarak söylüyorum: Yüzümüzü Bodrum’a dönerek, Bodrum dinamiklerini doğru analiz ederek, Bodrum’un yaşayanları olmanın sorumluluğuyla, ortak alacağımız kararlarla, yerelden planlayarak, yapılaşmayı sürdürülebilir kent yaklaşımı ile ele almalıyız. Kentimizin kültürel, tarihi, mimari, değerlerine sahip çıkalım.”

“Kentimizin yakın geçmişine önemli bir akademik kaynak daha sunuyoruz”

“Bodrum Belediyesi olarak yayınladığımız, değerli hocalarımız Suha Özkan ve Richard Plunz'un eseri ‘Turgutreis 1974 Ailelerin ve Evlerin Evrimi’ kitabı ile Bodrum’u önemli bir akademik kaynak kitap ile tanıştırmıştık. Bugün de akademik mimari çevrenin önemli ismi Reha Günay hocamızın objektifinden yansıyan fotoğraflarla hazırladığı ‘Geleneksel Mimarlığın İzinde 1 Bodrum- 1965-1991’ kitabını yayınlayarak kentimizin yakın geçmişine önemli bir akademik kaynak daha sunuyoruz. Reha hocam nezdinde tüm hocalarıma ve katkı sunan çalışma arkadaşlarıma tekrar gönülden teşekkür ederim.”

Prof. Dr. Suha Özkan ise kültür odaklı ve kültür öncelikli adım başlattıklarını belirterek Bodrum Belediyesi Kültür Yayınlarının akademik değerinden söz etti.

Çektiği fotoğraflarla “Bodrum 1965-1991 Geleneksel Mimarlığın İzinde-1” kitabını kaleme alan Prof. Dr. Reha Günay, Kitabın gerçekleşmesini sağlayan Başkan Ahmet Aras’a, Umut Ülkümen’e ve Suha Özkan’a öncelikle teşekkür ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bodrum’a ilk kez 1965 yılında geldim. O yıllarda Bodrum artık keşfedilmişti. Özellikle okumuş yazmış takımı bu yeni hayal kentle tanışmak için can atıyordu. Bu merakta Halikarnas Balıkçısı gibi gizemli bir ismin ve Azra Erhad gibi bilge yazarın payı vardı. Bu durum birkaç yıl böyle sürdü. Yarmada daha beton canavarı ile tanışmamıştı. Kırsal peyzaj, güneşin altında şimdilik bütün saflığıyla uyuyordu. Pencereleri söveli, beyaz badanalı evler herkese gülümsüyordu. Daha sonra akan zaman bazı şeyleri değiştirmeye başladı. Önce o zamana kadar pek de hayrını görmedikleri mandalina bahçelerini sattılar; yerine minibüs alıp taşımacılığa başladılar. Tarlada didinmek yerine otelde çalışmayı yeğlediler. Çarşıdaki mütevazi dükkânlarının yabancı ellerde markete dönüştüğünü gördüler. Kapalı ekonomilerinin ellerinden kaydığını ve artık tam bir tüketici olduklarını gördüler. İş işten geçmişti. Şimdi karşı karşıya olduğumuz duruma bakarsak: Her şeyden önce Bodrum, kaldırabileceği yoğunluğu çoktan aşmıştır. Bu sınırsız göçe bir çözüm bulalım. Bodrum’u devasa bir mezarlığa ve mezatlığa çevirmeyelim.”

YEM Yayınevi Koordinatörü Mesut Kaya burada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken böyle eşsiz bir coğrafyayı ve burada yaratılmış kültürü gelecek kuşaklara aktarmanın önemine değindi. Kaya, bu çalışmanın paydaşları olanlara hitaben, “Bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için emek veren Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve ekibine teşekkür ederim.” dedi.

Tanıtım toplantısı sonunda katılımcıların ve basın mensuplarının soruları yanıtlanırken tüm katılımcılara belediye yayını Bodrum 1915-1991 kitabı hediye edildi.

Bodrum 1915-1991 kitabının içeriğinde Bodrum’a özgü beyaz badanalı evlerin fotoğrafları ile özellikleri yer alıyor.