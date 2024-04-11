Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci vatandaşlarla bayramlaştı

Ramazan Bayramının birinci gününde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, meclis üyeleri ile birlikte Bodrum İlçe Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ardından Bodrum Çarşı ve Marina bölgesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Mandalinci, ziyaretlerin ardından Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de organize edilen bayramlaşma törenine katıldı.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene; Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ertan Benli, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, programa katılan herkese teşekkür ederken, “Bodrum’da kalabalık bir gün geçiriyoruz. Otellerde de belli bir doluluk oranına erişmiş bulunmaktayız. Esnafımız da şu an mutlu. Birlik beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” dedi.

Yakın bir zamanda yaşanan seçim döneminin ardından Bodrum’da hizmet dönemini başlattıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bodrum’da ekip arkadaşlarımızla beraber hem Muğla Büyükşehir Belediyesi’yle hem devletimizin tüm kuruluşları ile etkin çalışmalar sergileyerek Bodrum’un kronik gibi görülen sorunlarının çözümü için hızlı bir şekilde hamlelerimizi alacağız. Ramazan Bayramı vesilesiyle, Sayın Kaymakamımızın daveti üzerine burada hem bir kucaklaşma hem bir bayramlaşma yaşadık. Ben bu vesileyle mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramların birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik olduğunu unutmamalı ve küslüklerin, dargınlıkların, ötekileştirmelerin unutulduğu, daima bir arada sımsıkı bağlarla birbirimize bağlandığımız nice bayramlarda buluşmayı diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü, törene katılan vatandaşların bayramını kutladı.