Bodrum Belediyesi seralarında yetiştirdiği bitkilerle Bodrum'u güzelleştiriyor

Bodrum Belediyesi, peyzaj düzenlemelerinde olanakları verimli kullanmak adına Ortakent-Yahşi ve Umurça Mahallelerinde bulunan kapalı üretim seralarında çiçek ve bitkiler yetiştiriyor. Bu çalışmasıyla belediye, hem kenti güzelleştiriyor hem de bütçede tasarruf sağlıyor.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kapalı üretim seralarında, ilçenin genelinde bulunan parklar, kavşak, orta refüjler, yol kenarları ile yeşil alanların peyzaj düzenlenmesinde kullanılacak bitki ve çiçeklerin üretimi yapılıyor. İlçenin yapısına uygun çiçek ve bitkileri kendi seralarında üreten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri begonvil, biberiye, çalı mine, dam koruğu, kazayağı, ketya gibi güneşe dayanıklı, fazla su istemeyen bitki türlerini yetiştiriyor. Bu sayede kamusal alanları güzelleştirmek için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere dışarıdan temin edilen bitkilerden ve su kullanımından da tasarruf sağlanmış olunuyor.

DOĞA DOSTU ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

İklim krizi ve kuraklığa karşı, su tasarrufuna önem verdiğini belirten Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, “Hem doğa ve çevre dostu bir belediye olarak, hem de şehrimizi güzelleştirmek adına mevsimlik çiçek ve süs bitkilerinin çoğunu seramızda yetiştiriyoruz. Aynı zamanda su tasarrufu sağlamak adına güneşe dayanıklı bitki ve çiçek ekimi yapıyoruz. İlçemiz genelinde peyzaj çalışmalarında fazla su istemeyen kurak peyzaja ağırlık veriyoruz. En önemlisi de otomatik sulama sistemlerini kullanıyoruz ve bunu ilçe genelinde yaygınlaştırıyoruz" diye konuştu.

Yetiştirilen bitkilerin istenilen büyüklüğe geldiğinde çevre düzenlemelerinde kullanıldığını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Çağla Turhan da, “İlçe genelinde yaptığımız peyzaj çalışmalarında kendi yetiştirdiğimiz bitkileri kullanmaya özen gösteriyoruz. Bu sayede maddi olarak tasarruf sağlarken, sıcağa dayanıklı ve fazla su istemeyen bitki ve çiçeklerimizle ilçemizde uygun bitkilerin ekimi ve dikimi ile de tasarruf sağlamış oluyoruz ” dedi.