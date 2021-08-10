Bodrum evlerine dönen yangın kahramanlarını böyle uğurladı

Görevleri tamamlandığı için evlerine dönen yangın söndürme ekipleri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz tarafından uğurlandı. Bodrum Halkı da evlerinden, sokaklardan alkışlarla yangın söndürme ekiplerine teşekkürlerini sundu.

Bodrum Yarımadası’nın çeşitli bölgelerinde günlerce süren yangınların kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarında da sona gelindi. Ülkemizin birçok bölgesinden Bodrum’a yardım için gelen yangın söndürme ekipleri günlerce süren özverili çalışmaların ardından bugün dönüş yoluna çıktı. Ekipleri uğurlamaya Mumcular’a gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yangında mücadele veren herkese tek tek teşekkür ederek şükranlarını iletti. Başkan Aras yaptığı konuşmada, kendilerini bu mücadelede yalnız bırakmayan herkesin emeklerinin çok kıymetli olduğunu belirtti. Bir daha ki buluşmanın felaket sebebiyle olmaması temennisinde bulundu.

BAŞKAN ARAS: ‘’BODRUM HUZUR İÇİNDE OTURUYORSA SİZİN SAYENİZDE’’

Başkan Aras, ‘’Eğer Bodrum bugün huzur içinde oturuyorsa, sizin sayenizde, bu başarının sayesindedir. Bu mücadeleyi burada hep birlikte yürüttük. Arkadaşlarım canları pahasına, hayatları pahasına bu yangını hep beraber söndürdüler. Ben buradan onların alınlarından öpüyorum. Bize bu desteği veren bütün dostlarımıza, kardeşlerimize, Bodrum halkı adına şükran ve minnetlerimi sunmak istiyorum arkadaşlar. Sağ olun var olun’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, ‘’Bizim için zor günlerdi. Bu zor günlerde yanımızda oldunuz. Bugünlerde birlik ve beraberlik önemlidir. Tüm halkımız adına teşekkür ediyorum. Sizin desteğinizle güç bulduk. Teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Teşekkür konuşmasının ardından ekipler araçlarına binerek konvoy halinde Bodrum’dan çıkış yaptı. Bodrum halkı sokaklardan, evlerinden alkışlarla konvoy halindeki yangın söndürme ekiplerine teşekkürlerini sundu.