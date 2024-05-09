  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da 27 ton atık toplandı

Bodrum'da 27 ton atık toplandı

Bodrum'da 27 ton atık toplandı
Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde, ilçe genelinde genel temizlik çalışması yapıldı.

Bodrum’un her mahallesinde gerçekleştirilecek temizlik çalışmasının ilk etabı, 8 Mayıs Çarşamba günü yapıldı. Temizlik seferberliğine, Başkan Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İlçe Başkanı Tuna Işın, mahalle muhtarları, STK’lar, birim müdürleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Toplumsal bilincin oluşması ve farkındalık yaratılması amacıyla yapılan seferberliğin ilk etabında Kumbahçe Meydanı, Gümbet Dolgu Alanı, Akçaalan Kapalı Pazar Yeri ve Yalıkavak Atatürk Meydanı buluşma noktalarından yarımadanın farklı mahallelerine tüm katılımcılar temizlik yapmak üzere dağıldı. Temizlik çalışması; Akçaalan, Bahçelievler, Çarşı, Geriş, Gümbet, Karabağ, Kumbahçe, Turgutreis, Umurça, Türkkuyusu ve Yalıkavak mahallelerinde gün boyu sürdü. Temizlik etkinliğinde toplam 27 ton atık toplandı.

Çalışmaya Akçaalan Mahallesinden başlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’da temizlik seferberliğinin ilkini başlattıklarını söylerken, “Belediyeden yaklaşık 450 kişi, sivil inisiyatifler ve vatandaşlarımızın da katılımıyla ortalama 800 kişiyle geniş bir temizlik seferberliği başlatmış bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki yaz sezonuna girmemize artık çok az kaldı. Bodrum’umuzun dört bir yanını pırıl pırıl yapana kadar bu seferberliğimiz devam edecek. İkinci etapta farklı mahallelerimizi temizliyor olacağız. Ben, tüm Bodrumluları temizlik seferberliğine katılmaya davet ediyorum. Bodrum’u tertemiz yapana kadar bu mücadelemiz hep birlikte devam edecek.  Bugün bu seferberliğe katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Temizlik çalışmasının ikinci etabının 15 Mayıs Çarşamba günü Müsgebi, Yahşi, Bitez, Dağbelen ve Yaka mahallelerinde yapılması planlanıyor.

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Aklı fikri hep şeyde'' sözleri ile gündem olmuştu: Cem Yılmaz Necla Karahalil aşkı bitti mi? ''Aklı fikri hep şeyde'' sözleri ile gündem olmuştu: Cem Yılmaz Necla Karahalil aşkı bitti mi? Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Özel hastaneye ''down sendromu'' cezası: Aileye 21 milyon TL tazminat ödeyecekler Özel hastaneye ''down sendromu'' cezası: Aileye 21 milyon TL tazminat ödeyecekler CHP'li Üsküdar Belediyesi, Medipol inşaatını durdurdu CHP'li Üsküdar Belediyesi, Medipol inşaatını durdurdu İŞKUR açıkladı: İşte en çok açık iş pozisyonu bulunan meslekler İŞKUR açıkladı: İşte en çok açık iş pozisyonu bulunan meslekler İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Bayraktar AKINCI hedefleri başarıyla vurdu Bayraktar AKINCI hedefleri başarıyla vurdu Bugün ve yarına dikkat: Türkiye'yi etkisi altına alacak Bugün ve yarına dikkat: Türkiye'yi etkisi altına alacak Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı