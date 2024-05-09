Bodrum'da 27 ton atık toplandı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde, ilçe genelinde genel temizlik çalışması yapıldı.

Bodrum’un her mahallesinde gerçekleştirilecek temizlik çalışmasının ilk etabı, 8 Mayıs Çarşamba günü yapıldı. Temizlik seferberliğine, Başkan Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İlçe Başkanı Tuna Işın, mahalle muhtarları, STK’lar, birim müdürleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Toplumsal bilincin oluşması ve farkındalık yaratılması amacıyla yapılan seferberliğin ilk etabında Kumbahçe Meydanı, Gümbet Dolgu Alanı, Akçaalan Kapalı Pazar Yeri ve Yalıkavak Atatürk Meydanı buluşma noktalarından yarımadanın farklı mahallelerine tüm katılımcılar temizlik yapmak üzere dağıldı. Temizlik çalışması; Akçaalan, Bahçelievler, Çarşı, Geriş, Gümbet, Karabağ, Kumbahçe, Turgutreis, Umurça, Türkkuyusu ve Yalıkavak mahallelerinde gün boyu sürdü. Temizlik etkinliğinde toplam 27 ton atık toplandı.

Çalışmaya Akçaalan Mahallesinden başlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum’da temizlik seferberliğinin ilkini başlattıklarını söylerken, “Belediyeden yaklaşık 450 kişi, sivil inisiyatifler ve vatandaşlarımızın da katılımıyla ortalama 800 kişiyle geniş bir temizlik seferberliği başlatmış bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki yaz sezonuna girmemize artık çok az kaldı. Bodrum’umuzun dört bir yanını pırıl pırıl yapana kadar bu seferberliğimiz devam edecek. İkinci etapta farklı mahallelerimizi temizliyor olacağız. Ben, tüm Bodrumluları temizlik seferberliğine katılmaya davet ediyorum. Bodrum’u tertemiz yapana kadar bu mücadelemiz hep birlikte devam edecek. Bugün bu seferberliğe katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Temizlik çalışmasının ikinci etabının 15 Mayıs Çarşamba günü Müsgebi, Yahşi, Bitez, Dağbelen ve Yaka mahallelerinde yapılması planlanıyor.