Bodrum'da Belediye Ekiplerinden Gıda Denetimleri

Bodrum Belediyesi, son dönemde ülke gündeminde sıkça yer alan gıda zehirlenmesi vakalarına istinaden kent genelinde kapsamlı gıda denetimlerine başladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri hijyen, sağlık ve uygun saklama koşulları başta olmak üzere birçok kriter üzerinden titizlikle denetliyor.

Zabıta ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ürünlerin üretim süreçlerini, depolama yöntemlerini, son kullanma tarihlerini, personel hijyenini ve genel işyeri şartlarını ayrıntılı şekilde kontrol ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2 Aralık tarihinden bu yana toplam 161 işletme denetlendi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlığını öncelikli bir konu olarak ele aldığını vurgularken denetimlerin artarak ve sürekli şekilde devam edeceğini bildirdi. Kent genelinde gerçekleştirilen bu çalışmalarla hem işletmelerin gerekli standartlara uygun çalışması sağlanacak hem de Bodrum halkının ve ziyaretçilerin güvenli gıdaya erişimi teminat altına alınacak.