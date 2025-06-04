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Bodrum'da deniz dibi temizliği devam ediyor

Bodrum'da deniz dibi temizliği devam ediyor
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Bodrum Belediyesi'nin ''Denize En Çok MAVİ Yakışır'' sloganıyla on bir yıldır aralıksız sürdürdüğü geleneksel Deniz Dibi Temizliğinin bu yılki dördüncü etabı, Yahşi sahilinde gerçekleştirildi.

Bodrum’un doğal güzellikleriyle öne çıkan koylarında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği, çevre bilincini artırmak ve denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün hemen öncesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Belediye Genel Koordinatörü ve Meclis Üyesi Niyazi Atare, Meclis Üyesi Halil Eser, ilgili birim müdürleri ve Yahşi Mahalle Muhtarı Hasan Karaoğlan katıldı.

Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin özverili çalışmaları sonucunda denizden çıkarılan toplam 241 kilogram atık, farkındalık yaratmak amacıyla Yahşi sahilinde sergilendi. Çıkarılan atıklar, geri dönüşüm işlemleri için Konacık Mahallesi’nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

“Bodrum genelinde başlatmış olduğumuz ‘Denize En Çok Mavi Yakışır’ sloganıyla yola çıktığımız deniz dibi temizliğinin dördüncüsünü bugün Yahşi Mahallemizde gerçekleştirdik. Gün geçtikçe denizden çıkan atıklar azalmakta. Bu da vatandaşlarımızın bu konuya hassasiyet gösterdiğini, dikkat ettiğini gösteriyor. Bugün burada çalışan, denize giren emekçilerimize teşekkür ederim.”

Deniz Dibi Temizliği, 11 Haziran Çarşamba günü Akyarlar sahilinde devam edecek.

Bodrum Belediyesinin ''Denize En Çok MAVİ Yakışır'' sloganıyla on bir yıldır aralıksız sürdürdüğü geleneksel Deniz Dibi Temizliğinin bu yılki dördüncü etabı, Yahşi sahilinde gerçekleştirildi.

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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