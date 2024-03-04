Bodrum'da ''Fark Yaratan Karyalı Kadınlar'' anıldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ''Fark Yaratan Karyalı Kadınlar'' başlığıyla Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde iki gün süren etkinlik gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi destekleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ, Mor Sanat Galerisi, Muğla Sanatseverler Derneği, BESİAD ve Tazelenme Üniversitesi katkılarıyla 1 ve 2 Mart tarihlerinde, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlamak ve geçmişten günümüze fark yaratan Karyalı kadınların başarılarını onurlandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Sibel Savacı’nın sunumuyla Bodrum Günbatımı Söyleşileri Platformu tarafından gerçekleşen etkinliklere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu ile belediye meclis üyeleri, basın mensupları, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

İlk gün etkinliklerinde Eğitimci, Yazar ve Şair Hamdi Topçuoğlu, bu topraklarda yaşamış olan ve tarihe önemli izler bırakan Karyalı kadınları anlattı. Ayrıca Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk Devrimi ile gerçekleşen değişimden de bahsederken kadınların tarih sahnesine tekrar çıkışı hakkında bilgiler verdi.

Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, 8 Mart’ın önemine değindiği konuşmasında, “Bodrum’un kadın dostu kent kimliğine yönelik çalışmalarımızı sürdürecek; güvenli, eşitlikçi ve şiddetsiz kentimiz için kadınların varlığını kabul etmeye ve ettirmeye devam edeceğiz. 8 Mart’ı anlamlı kılan; evde, işte, siyaset arenasında kısacası hayatın tam ortasında emek veren tüm kadınları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen şiir dinletisinde Mustafa Köker’in piyanosu eşliğinde Sadettin Özbek, Nail Ongun ve Mahmut Ünal, Hamdi Topçuoğlu’nun şiirlerini seslendirdi. “Bodrum’da Sanat ve Sorunları” forumunda ise Gazeteci Abbas Güçlü’nün yönetiminde sanatın, hayatın bir parçası haline nasıl getirilebileceği ve Bodrum’daki sanat sorunları konuşuldu. Forumun ardından 101. Yıl 101 Ressam Karyalı Kadınlar Görsel Sanatlar ve Şiir Sergisi sanatseverlerle buluştu.

Etkinliklerin ikinci gününde Mustafa Köker’in piyanosu eşliğinde Meltem Başınhan tarafından Hamdi Topçuoğlu’nun şarkıları seslendirildi. Ardından Emekli Hâkim Özen Yakar’ın “Hukukta Kadın” ve Youtopia Gıda LTD ŞTİ Yönetim Kurulu Başkanı Esen Türker’in “Sivil İnisiyatifte ve Girişimcilikte Kadın” adlı paneli gerçekleşti.