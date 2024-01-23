Bodrum'da Ördeklerin Göçü ve Atatürk 2 filmi öğrencilerle buluştu

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kurslarda eğitim alan öğrenciler için sinema günleri organize edildi

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla kurs öğrencilerine ücretsiz sinema günleri düzenlendi.

22 Ocak Pazartesi ve 23 Ocak Salı günü OASIS Bodrum Cinemarine’de gerçekleşen sinema günlerinde, öğrenciler eğlenceli ve kaliteli zaman geçirdi. Ördeklerin Göçü ve Atatürk 2 filmini izleyen 140 öğrenci, ara tatilde sinema keyfini doyasıya yaşadı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras düzenlenen etkinlik ile ilgili şunları söyledi:

“Belediyemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilere ücretsiz kurslar veriyoruz. Eğitimin yanında çocuklarımızı sanatla buluşturmak adına etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda kurslardan yararlanan öğrencilerimize sinema günleri düzenledik. Belediye olarak eğitim alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, Mumcular Karaova Halk Kütüphanesi ve Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezinde bulunan ücretsiz ilkokul destekleme, LGS ve YKS kurslarından 160 öğrenci faydalanıyor.