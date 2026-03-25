Bodrum'da Yangın Güvenliği Bilinci Artırılıyor

Bodrum Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği iş birliğiyle, Bodrum Belediyesi personeline yönelik yangın güvenliği ve acil durumlara hazırlık eğitimi düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin sunumuyla başlayan programda, teorik bilgilendirmelerin ardından personele yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde kamu binalarında meydana gelebilecek acil durumlara karşı alınması gereken önlemler ve müdahale yöntemleri aktarıldı. Program kapsamında Bodrum Belediyesinin yarımadadaki tüm hizmet binalarında oluşturulacak acil durum ekipleri belirlenerek görev ve sorumlulukları ele alındı. Bu doğrultuda personele; söndürme, koruma, kurtarma ve ilk yardım olmak üzere dört ayrı ekip yapısı hakkında eğitim verildi.

Bodrum Belediyesi’nin tüm müdürlüklerinden toplam 89 personelin iştirak ettiği eğitimlerin ardından; koruma ve kurtarma ekiplerinin oluşturulacağı ve bu ekiplerin önümüzdeki süreçte yeni programlarla destekleneceği ifade edildi. Ayrıca, ilk yardım eğitimlerinin yenilenmesine yönelik çalışmaların Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.