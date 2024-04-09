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Bodrum'un mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışması

Bodrum'un mezarlıklarında temizlik ve bakım çalışması
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Ramazan Bayramı öncesi Bodrum Yarımadası genelinde mezarlıkların temizliği ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Vatandaşların kaybettikleri yakınlarına, düzenli ve temiz bir ortamda ziyarette bulunması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle mezarlıklarda temizlik, yabani ot ilaçlaması, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, Türbe ve Karaburgaz mezarlıklarında temizlik çalışmaları ve gerekli görülen yerlerin boya, badanasını yaparken Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise eş zamanlı olarak Ortakent, Bitez, Gümüşlük ve Turgutreis'teki mezarlıklarda çalıştı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Muğla Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde mezarlıklarımızda temizlik ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza Ramazan Bayramı’nda ve arifesinde gerçekleştirecekleri kabristan ziyaretlerinde daha düzenli ve huzurlu bir ortam sunmak istedik. Bu çalışmaları sadece fiziksel bir düzenleme olarak değil, aynı zamanda manevi bir sorumluluk olarak görüyoruz.”

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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