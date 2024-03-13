Bozbey: “Ramazan ayında yalan ve iftira yakışır mı?”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya’da yaptığı konuşmasında mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı için “Oruçluyken yalan konuşup, iftira atmak bir insana yakışır mı? Bundan sonra her gün yeni bir şey uyduracaklar. Biz, onların tuzağına düşmeyeceğiz. Yalan ve iftirayı değil insanlarımızla projelerimizi konuşacağız.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç’ın proje tanıtım toplantısında mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına yüklendi.

Bir televizyon yayınında şahsına yönelik yapılan açıklamalara yanıt veren Bozbey, “Bundan sonra her gün bir yalan ve iftira ile karşı karşıya kalacağız. Yahu Ramazan ayında yalan atmak ve iftira etmek yakışır mı? Oruçluyken iftira etmek bir müslümana yakışır mı? Yazıktır, günahtır. Bir de oruç tutuyorsun. Biz, onların tuzağına düşmeyeceğiz. Onların yolundan da gitmeyeceğiz. Bizim önceliğimiz insandır. Biz, yalanlarla ve iftiralarla değil projelerimizle ve insanımızla ilgileniyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Onlar sadece atıp, tutarlar”

Mudanya’ya yapacağı metrobüs, tramvay ve deniz yolu ulaşımı projelerinden bahsederken, Bursa’daki raylı sistem üzerinden mevcut Belediye Başkanına eleştirilerde bulunan Bozbey, “Onlar ancak atıp tutsunlar. Son 5 yılda, üstelik iktidar partisinin belediyesi olmalarına rağmen Bursa’mıza 1 metre ray sistemi döşeyememişler.” ifadelerini kullandı.

“Belediyenin kaynaklarını israf için değil insan için akıtacağız”

Mudanya’nın ulaşım sorununu Geçit-Budo metrobüs hattına entegre olarak Güzelyalı tramvayı ve Tirilye-Kurşunlu-Gemlik-Karacaali deniz körfezi hattıyla rahatlatacaklarının altını çizen Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Bugüne kadar kimsenin aklına bu proje gelmedi mi? Elinizden tutan mı vardı? Bir de bize diyorlar ki; parayı nereden bulup da yapacaksınız? Önceliğimize insanı koyup, BUSKİ vurgununu önleyip, belediyenin kaynaklarını israfa değil de vatandaşa eşit ve Adil bir şekilde akıtarak, bu projeleri çok net bir şekilde hayata geçireceğiz.” sözleriyle de mevcut Belediye Başkanına yanıt verdi.

“BUSKİ vurgunu yapanlar hala başka şeylerin peşinde”

Mustafa Bozbey, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ndeki (BUSKİ) zimmet soruşturmasına da değinerek, “Sen iftiralarla uğraşacağına Buski vurgunundan haber ver, bakalım. Niye saklıyorsunuz? Sen de var mısın bu işin içinde? Açın şu dosyalara da bakalım. O dosyalara avukatlar bile ulaşamıyor. Çeşmeden temiz su içmesi gerekirken suyu en pahalı tüken Bursalı hemşehrilerime olan oluyor. Bu vurguna sebep olup, Bursalıya temiz suyu dahi içiremeyecek olanlar hala başka şeyin peşinde. Üstelik benimle aynı salona giremiyorlar. Neden kaçıyorsunuz? Gelin, konuşalım. Biz insanı ve insanla kurulan diyaloğu severiz.” dedi.