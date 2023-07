Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''9 yıldır derelerin ıslahını yaptıramadık''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, “Perşembe deresinin ıslahının yapılması için DSİ nezdinde 9 yıldır çaba sarf ediyoruz. İlaveten fotoğraflarda görüleceği üzere tehdit altında olan duyarlı hemşerilerimizin çabaları da olmasına rağmen her yağmurda diken üstünde idik. “ dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ilçede aşırı yağışlar sonrası yaşanan olumsuzlukların önlenmesi için yapılması gerekenlerle ilgili açıklama yaptı. Başkan Kantarcı sosyal medyadaki kişisel adresinde, kimi yaptığı açıklamada, “Perşembe deresinin ıslahının yapılması için DSİ nezdinde 9 yıldır çaba sarf ediyoruz. İlaveten fotoğraflarda görüleceği üzere tehdit altında olan duyarlı hemşerilerimizin çabaları da olmasına rağmen her yağmurda diken üstünde idik. Ve nihayet olan oldu, rekor yağışlar bu durumu affetmedi ve Perşembe deresi İstasyon bölgesine hücum etti.” dedi.

İKİ DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ BİRBİRİNDEN ALÇAK

Açıklamasını, Oyka önünde iyice daralan dere yatağı, Ahatlı’dan gelen kanalla birleşmekte, yetmezmiş gibi yan yana birbirinden alçak iki demiryolu köprüsü nedeniyle tam bir kilide dönüşmekte, ırmağa doğru devamında ise bitkiler ve atıklar nedeniyle yine dar kesitle devam etmektedir.” diyerek sürdüren Başkan Kantarcı yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

YAPILMASI GEREKENLER

“1. DSİ tarafından OSB’den itibaren, Filyos Çayı’na kadar dere ıslahı GENİŞLETİLEREK yapılmalıdır.

2.DSİ tarafından demiryolu boyunca Ahatlı’dan gelen derenin GENİŞLETEREK ıslah edilmesi gereklidir.

3. Yine DSİ veya ÖZEL İDARE tarafından Ahatlı üst geçit altından geçen kanal menfezinin genişletilmesi lazımdır.

4. TCDD’nin ve OYKA’nın köprülerini genişletmesi ve yükseltmesi zorunludur. Bu takdirde, tehlike bertaraf olur.”

DERELERİN ISLAHI MESELESİNDE BELEDİYEMİZİN BİR ROLÜ YOK

Kantarcı açıklamalarını, “Yukarıdaki açıklamadan görüleceği üzere bu tehlikenin giderilmesinde ÇAYCUMA BELEDİYESİ’nin bir rolü bulunmamaktadır. Ancak, bu işler yapılıncaya kadar, iş makinelerimizle ve personelimizle her zaman olduğu gibi yağış uyarılarında teyakkuzda olup, sellerin etkisini azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Kafa karışıklığı olanlara bildirmek istedim.” şeklindeki ifadelerle tamamladı.



BU BİR AFET DEĞİL

Başkan Kantarcı paylaşımında fotoğraf ve belgenin yanı sıra bir de video yayımladı. Afet sırasında OYKA önündeki köprünün üzerinden sular aşarken bizzat kendisinin çektiği videoda konuşan Kantarcı, “Bu bir afet değil. Bu demiryolu köprülerinin alçak olduğu müteaddit defa her tarafa söylendi. Bu köprüler tıkadığı için arkasındaki su her tarafa yayıldı, bu nedenle İstasyon Mahallesi’nin tamamını su basmış vaziyette. Görüyorsunuz burada yolla dere birleşmiş. Bu nokradan Filyos Çayı’na 300 metre ya var, ya yok. On seneden beri şuranın ıslahını yaptıramadık.” diyor.