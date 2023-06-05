Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmalıyız''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Pek çok alanda iklim dostu uygulamalara imza atan Çaycuma Belediyesi, gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmanın sorumluluğuyla hareket ediyor” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Dünya Çevre Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Başkan Kantarcı açıklamasında, “Dünyanın her gün yeni bir ekolojik felaket yaşadığı, ekolojik sorunların yıkım boyutuna eriştiği bir zamanda Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz. Tam da bilim insanlarının ifade ettiği gibi insan kaynaklı faaliyetler nedeniyle dünyanın döngüsü değişiyor, uzun süren kuraklıkların ardından gelen ani yağışlar sellere, su baskınlarına neden oluyor. Oluşan orman yangınları küresel ısınmanın etkisiyle uzun süre söndürülmediği için büyük tahribat ve orman kaybı yaratıyor. Kontrolsüz şekilde çoğalan endüstriyel atıklar, havamızı, suyumuzu, toprağımızı, denizlerimizi kirleterek canlı ölümlerine neden oluyor, biyoçeşitliliği azaltıyor. Uzmanlar bu kirliliklerin, insanlarda, kalp rahatsızlıkları, kanser, solunum problemleri, ishal gibi ciddi hastalıklara yol açtığını ve savaşlardan, terörizmden, sıtmadan, AIDS'ten, veremden, uyuşturucu ve alkolden daha fazla ölüme sebep olduğunu belirtiyor.” dedi.

TÜM ÇALIŞMALARDA DOĞANIN KORUNMASI BİRİNCİ KAYGI OLMALIDIR

Türkiye’nin de önemli çevre sorunları ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Kantarcı, “Yapılan bir araştırmaya göre, ülkemizde tarım arazilerinin kapladığı alan, son 25 yılda, erozyon, kentleşme, yanlış gübreleme gibi nedenlerle 27,6 hektardan 23,4 hektara geriledi. Küresel Orman İzleme Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye, yalnızca 2001 ve 2018 arasında, ormanlık alanlarının yüzde 4,1'ini kaybetti. Aynı şey sulak alanlar da geçerli. Yine bilim insanlarının yaptığı bir çalışmaya göre, Türkiye'de son 50 yıl içinde, 3 Van Gölü büyüklüğünde (1,3 milyon hektar) sulak alan kaybedildi. Son 35 yılda dünya çapında sayıca ikiye katlanan afetlerin %90'ı suyla ilişkili ve bu afetlerin iklim değişikliği ile birlikte gelecekte daha da artması bekleniyor. Bunlara hava, su, toprak kirliliğini de eklediğimizde ortaya gerçekten düşündüren bir durum çıkıyor. Türkiye çok hızlı şekilde ekoloji eylem planı hazırlamalı, tüm çalışmalarda doğanın korunması, biyoçeşitliliğin artırılması birinci kaygı olmalıdır.” diyerek açıklamasını sürdürdü.

GELECEK KUŞAKLARA DAHA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMANIN SORUMLULUĞUYLA HAREKET EDİYORUZ

Çaycuma Belediyesi olarak ekoloji konusunda ülkeye örnek uygulamalara imza attıklarını söyleyen Kantarcı, açıklamasını, “Ekolojik duyarlılığı son derece yüksek olan Çaycuma Belediyesi, ilçenin doğasının bozulmadan gelecek nesillere devretmek için yoğun çaba harcıyor. Belediyemizin sorumluluk alanı içinde Filyos Çayı’nın sedde içine alınmasıyla kazanılan alanların başka kullanımlara açılmasına izin vermediğimiz gibi, yerleşim alanlarında, yeşil alanların, yasaların belirlediği azami ölçüde olmasına büyük önem veriyoruz. Ülkenin kişi başına en uzun bisiklet yolu düşen kenti olarak, ilçenin karbon ayak izini düşürmek için de yoğun çaba içindeyiz. Enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için yaptığımız yatırımları birer birer devreye sokan belediyemiz, temiz su kaynaklarını korumak için yayımladığı Yağmur Suyu Toplama ve Kullanma Yönetmeliği ile ülkede bir ilke de imza atmış bulunuyor. Atık yönetiminden yayalaştırılmış alanlara, geri dönüşüm hizmetlerinden atık suya pek çok alanda iklim dostu uygulamalara imza atan Çaycuma Belediyesi, gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmanın sorumluluğuyla hareket ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanlığın Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, herkesi ekolojik sorunlara karşı daha fazla duyarlılığa davet ediyorum.” diyerek tamamladı.