Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Hep birlikte başaracağız''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Çok daha iyi bir ülke istiyoruz. Kalbimiz tüm fertlerinin mutlu, yarınlarına güvenle bakan, gelecek kaygısı duymadan yaşayan müreffeh bir Türkiye için çarpıyor. Bunu hep birlikte başaracağımıza olan inancım tamdır” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Kantarcı yayımladığı mesajda, “Bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bayramlar, hepimizi güzel duygularda buluşturan, birlik ve berberliğimizi pekiştiren, dostluk, kardeşlik duygularımızı artıran kutsal günlerdir. Hangi zor koşullarda olunursa olunsun bayramlarda umutlar çoğalır, küsler barışır, sevinç ve hoşgörü her şeye egemen olur. Hele ki kutlayacağımız mübarek Kurban Bayramı, toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma duygularını artırır, paylaşmanın sevincini doyasıya şekilde yaşamamızı sağlar” dedi.

YALNIZCA BÖLGENİN DEĞİL ÜLKENİN ÖRNEK BELEDİYELERİ ARASINDAYIZ

Çaycuma Belediyesi olarak tüm bunların yanına, hemşerilerine hizmetin en niteliklisini sunmanın keyfiyle güvenine mahzar olmanın gururunu da ekleyerek bayramı karşıladıklarını söyleyen Kantarcı, “Ne mutlu bize ki, sürekli gelişen kurumsal yapımız, artan hizmet kalitemiz ve ortaya çıkardığımız eserlerle yalnızca bölgenin değil ülkenin örnek belediyeleri arasındayız. Kaynak savurganlığına son verip, ilçemizin her bölgesine ve herkese eşit hizmet götürerek aşılmaz denen nice sorunları çözdük. Kazandırdığımız her biri çok uzun yıllar hizmet edecek abidevi eserlerle Çaycuma’yı modern bir kent haline getirdik. Çok şükür ki, büyük kentlerde ne varsa, aynısı Çaycuma’da da var artık. Gururla ifade etmek isterim ki, kentsel yaşam kalitesi oralardan çok daha yüksek hatta. Belediyemizin bu büyük başarısında değerli Çaycumalıların elbette çok büyük payı var. Bize güvenip, zaman zaman sıkıntılara katlanma pahasına hep yanımızda oldular. Bu açıdan onlara her zaman müteşekkirim.” dedi.

ÇOK DAHA İYİ BİR ÜLKE İSTİYORUZ

Kantarcı mesajını, “Yüce Atatürk’ün ‘Tek bir şeye ihtiyacımız vardır, o da çalışkan olmak’ sözünü kendine rehber edinen Belediyemiz onun ilkleri ve felsefesine sıkı sıkıya bağlı olarak geleceğe yürüyor. Tıpkı Çaycuma’da yaptığımız gibi birbirimize kenetlenerek barış, huzur ve istikrar içinde daha kalkınmış ve daha mutlu bir Türkiye hedefine de kilitlenmiş durumdayız. Çok daha iyi bir ülke istiyoruz. Kalbimiz tüm fertlerinin mutlu, yarınlarına güvenle bakan, gelecek kaygısı duymadan yaşayan müreffeh bir Türkiye için çarpıyor. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği, hukukun her şeye egemen olduğu, her vatandaşın kendini güvenlik içinde hissedeceği bir ülke hayal ediyoruz. Bunu hep birlikte başaracağımıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan bütün hemşerilerimizle tüm İslâm âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Bu güzel bayramın milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” diyerek tamamladı.