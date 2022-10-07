Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Yarınları çok daha aydınlık bir Türkiye için dualar edeceğiz''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Mevlit Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bu gece ellerimizi semaya açıp, savaşların son bulması, yokluğun, yoksulluğun sona ermesi, her alanda adaletin tecelli etmesi için yakaracak, yarınları çok daha aydınlık bir Türkiye için dualar edeceğiz.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kantarcı mesajında, “Yaşadığımız onca zorluklar içinde bir Mevlit Kandili gecesine daha ulaşmanın sevincini yaşıyorum. Bu mübarek gün iki cihanın efendisi sevgili Peygamberimizin, dünyaya geldiği gündür. Pandemi ile savaşların ortaya çıkardığı sorunları bir türlü aşamayan dünya insanlığı, onun manevi önderliğine, birleştirici kişiliğine, adalet ve ahlak anlayışına büyük ihtiyaç duymaktadır. Bir barış insanı olan sevgili peygamberimiz bizlere her zaman kul hakkı yememeyi, haktan hukuktan ayrılmamayı öğütledi. Her zaman adalet sahibi alan peygamberimiz, farklı inançlara olan hoşgörüsü ile insanlığa örnek oldu. Sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakkaniyet gibi değerler üzerine kurduğu yüce dinimizi insanlara ışık olarak tüm dünyaya yaydı.” dedi.

DUALARIMIZIN ONUN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE KABUL OLACAĞINA İNANIYORUM

Kantarcı açıklamasını, “Gösterişten, kibirden tüm yaşamı boyunca uzak duran Sevgili Peygamberimizin en önemli özelliklerinden biri de hep mazlumun, ezilenin, yoksulun, yetimin, yolda kalmışın yanında olmasıydı. Alçak gönüllülüğü, tevazuu, nezaketi, eşitlikten yana tavrıyla alemlere rahmet olan sevgili peygamberimiz, yalanı, riyayı, hileyi her zaman lanetledi. Mübarek kandil gecesinde onun bu vasıflarını bir kez daha hatırlayacak, tüm kalbimizle yöneldiğimiz manevi huzurunda ruhumuzu arındırmaya çalışacağız. Bu gece ellerimizi semaya açıp, savaşların son bulması, yokluğun, yoksulluğun sona ermesi, her alanda adaletin tecelli etmesi için yakaracak, yarınları çok daha aydınlık bir Türkiye için dualar edeceğiz. Onun yüzü suyu hürmetine dualarımızın kabul olacağına inanıyor, bu duygu ve düşüncelerle, aziz Çaycumalılar ve Zonguldaklı hemşerilerim başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın mübarek Mevlit Kandilini kutlar, tüm insanlığa sevgi, barış, huzur getirmesini dilerim.” diyerek tamamladı.